중동전쟁 영향 적은 셰일기업이 가장 유리

글로벌 석유기업도 타격 불가피

셰일오일 생산 장면. 블룸버그 AD 원본보기 아이콘

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제유가가 급등하면서 미국 석유기업들이 올해 최대 60억달러(약 92조3580억원) 이상의 이익이 예상된다고 15일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

투자은행(IB) 제프리스 모델링에 따르면 미국 석유 생산업체들은 이번 달에만 50억 달러(7조3300억원)의 추가 현금흐름을 창출할 것으로 추산된다. 이는 지난 2월28일 이란 전쟁 이후 국제유가가 약 47% 상승한 영향이라고 제프리스는 설명했다.

에너지 시장조사기관 리스타드 역시 올해 국제유가 상승세가 지속돼 평균 배럴당 100달러를 기록하면 석유 기업들은 원유 생산 증가로 634억 달러(약 92조9400억원)의 추가 이익을 얻게 될 것이라고 전망했다.

특히 미국의 셰일 석유기업이 가장 유리하다는 평가다. 유가는 오르지만, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 생산 차질 영향에서 상대적으로 자유롭기 때문이다.

반면 글로벌 대형 석유기업들은 상황은 단순하지 않다. 엑손모빌과 셰브론을 비롯해 영국의 BP, 셸, 프랑스의 토탈에너지 등 글로벌 석유기업들은 중동에 광범위한 자산을 보유하고 있어 호르무즈 해협 봉쇄의 직접적인 영향을 받고 있다.

5대 석유·가스 대기업이 지분을 보유한 일부 생산시설은 가동이 중단됐다. 이에 쉘은 카타르에너지의 라스 라판 공장에서 선적할 예정이었던 액화천연가스(LNG) 물량에 대해 '불가항력'(force majeure)을 선언했다. 세계 최대 석유 서비스 회사이자 과거 슐럼버거로 알려졌던 SLB가 실적 하향 가능성을 발표하기도 했다.

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마틴 휴스턴 오메가 오일 앤 가스의 회장은 "이번 사태에서 승자는 없다"며 "특히 국제 석유 회사들은 유가를 일시적으로 상승시키는 위기보다는 2주 전의 상황이 유지되기를 바랄 것"이라고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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