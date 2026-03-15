두 달 새 0.2%p 상승…신용대출 금리도 5%대 중반

중동 사태 속 빚투 확대…12일 만에 신용대출 1.4조 증가

금리 상승 여파로 은행 주택담보대출 금리가 두 달 사이 큰 폭으로 오르며 상단이 6.5%를 넘어섰다. 하지만 주식시장 변동성 확대 영향으로 신용대출은 오히려 빠르게 늘고 있다.

서울 시내 은행 창구에 시민들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 주택담보대출 혼합형(고정) 금리는 13일 기준 연 4.250∼6.504% 수준으로 집계됐다. 지난 1월 16일(연 4.130∼6.297%)과 비교해 약 두 달 사이 상단이 0.207%포인트(p), 하단이 0.120%p 상승한 것이다.

주요 지표인 은행채 5년물 금리가 같은 기간 3.580%에서 3.860%로 0.280%p 오른 영향이다. 현재 금리 수준은 일부 은행 기준으로 2023년 10월 이후 약 2년5개월 만에 가장 높은 수준이다.

신용대출 금리도 상승했다. 1등급 기준 1년 만기 신용대출 금리는 연 3.930∼5.340%로 두 달 전보다 하단이 0.180%p 높아졌다. 은행채 1년물 금리가 같은 기간 0.200%p 오른 영향이다.

주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준)는 연 3.850∼5.740%로 상·하단이 각각 0.090%p, 0.106%p 올랐다. 코픽스가 하락했지만 은행들이 대출 총량 관리를 위해 가산금리를 높인 영향으로 풀이된다.

시장금리 상승에도 불구하고 신용대출은 빠르게 늘고 있다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 12일 기준 가계대출 잔액은 766조5501억원으로 2월 말보다 6847억원 증가했다.

주택담보대출은 같은 기간 8302억원 줄었지만 신용대출이 1조4327억원 급증했다. 이 증가세가 유지될 경우 2021년 7월 이후 약 4년8개월 만에 최대 증가 폭이 될 전망이다.

특히 마이너스통장 잔액은 이달 들어서만 1조3114억원 늘어 40조7000억원 수준까지 증가했다. 이는 2022년 12월 이후 약 3년2개월 만에 가장 큰 규모다.

은행권에서는 최근 신용대출 증가의 상당 부분이 증권사 계좌 이체와 관련된 것으로 보고 있다.

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시중은행 관계자는 "주가 급락 이후 저가 매수 수요가 늘었고 주식 투자 과정에서 마진콜에 대응하기 위한 자금 조달도 증가한 것으로 보인다"며 "기업공개(IPO) 공모주 투자 수요도 일부 영향을 미쳤다"고 설명했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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