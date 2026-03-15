아침 최저 -3∼7도, 낮 최고 10∼16도…당분간 기온 평년과 비슷

월요일인 16일 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠다. 낮과 밤의 기온 차는 15도 안팎까지 벌어질 전망이다.

서울을 비롯한 수도권 등 지역 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준인 15일 서울 남산에서 바라본 서울 시내가 뿌옇다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 기상청에 따르면 16일 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 7도 사이로 예상된다. 낮 최고기온은 10도에서 16도 수준이다.

주요 도시 예상 기온은 서울 1도와 13도, 인천 1도와 11도, 수원 0도와 13도다. 강릉 3도와 12도, 대전 1도와 15도, 세종 0도와 14도, 광주 2도와 15도, 대구 3도와 15도, 울산 4도와 14도, 부산 7도와 16도, 제주 6도와 12도로 전망된다.

당분간 기온은 평년(최저 영하 3도∼영상 5도, 최고 10도∼14도)과 비슷하거나 약간 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

16일에는 전국에 가끔 구름이 많겠다. 강원 영동 지역에는 자정까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

내륙을 중심으로 오전 9시까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳도 있겠다. 강이나 호수, 골짜기 인근 도로에서는 안개가 더 짙게 낄 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

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미세먼지는 수도권과 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 대구, 경북에서 '나쁨' 수준이 예상된다. 전남과 부산, 울산, 경남도 오전까지는 '나쁨' 수준을 보일 전망이다. 그 밖의 지역은 '보통' 수준으로 예상된다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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