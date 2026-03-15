인천 학교 7곳 PC 200여대 부품 바꿔치기 정황

인천시교육청이 계약한 전산장비 유지보수 업체 직원이 학교 컴퓨터의 메모리카드 등을 저사양 제품으로 '바꿔치기'한 정황이 드러나 경찰에 고발됐다.

컴퓨터 본체. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

인천시교육청은 전산 장비 유지보수 업체 전 직원 A씨를 특수절도 혐의로 최근 경찰에 고발했다고 15일 밝혔다.

시교육청은 A씨가 올해 초 인천시 남동구와 부평구 지역 학교 7곳에서 메모리카드와 램(RAM·임시 저장 메모리) 등 컴퓨터 부품을 저사양 제품으로 바꿔치기한 정황을 확인하고 고발장을 제출했다.

현재까지 교육 당국이 파악한 피해 규모는 컴퓨터 200여 대에 달하며 부품 가격 기준 약 7천만 원 상당이다.

A씨는 최근 메모리 가격 상승세가 이어지자 부품을 빼돌려 차익을 얻으려 한 것으로 전해졌다.

해당 학교 교사들은 컴퓨터 성능이 갑자기 떨어지자 업체에 점검을 요청했고 그 과정에서 당초 납품된 것보다 낮은 사양의 부품이 장착된 사실이 확인됐다.

문제가 된 업체는 지난해 3월 다른 업체 3곳과 컨소시엄을 구성해 시교육청과 통합 유지보수 계약을 체결한 상태다.

이 프로그램은 시교육청이 장비 유지보수가 필요한 학교에 계약된 업체를 연결해 장비를 관리하도록 하는 방식이다. 해당 업체는 절도 정황이 드러난 뒤 A씨를 해고하고 피해 복구에 나선 상태다.

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인천시교육청 관계자는 "이 업체가 포함된 컨소시엄이 유지보수를 담당하는 390여 개 학교를 대상으로 전수 조사를 진행할 예정"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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