경기 화성특례시(시장 정명근)가 관내 주요 철도사업의 조속한 추진과 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하기 위해 오는 16일부터 범시민 서명운동에 본격 돌입했다. 시는 106만 시민의 뜻을 하나로 모아 정부에 강력히 건의하겠다는 방침이다.

이번 서명운동에는 총 7개 노선이 포함됐다. 먼저 '제4차 국가철도망 구축계획'에 반영된 ▲분당선 연장 ▲신분당선 봉담 연장사업이 있다.

분당선 연장은 기흥역에서 동탄2신도시를 거쳐 오산까지 잇는 광역철도 노선으로, 사업이 추진될 경우 동탄 일대의 광역교통 접근성과 서울 강남권 연계성이 강화될 것으로 전망된다. 그러나 지난 10일 기획예산처 주재로 열린 '2026년 제3차 재정사업평가위원회' 심의에서 예비타당성조사 대상 사업에 포함되지 않으면서 사업 추진에 제동이 걸린 상황이다.

정명근 화성특례시장은 "분당선 연장사업이 예비타당성조사 대상에 포함되지 못한 것은 납득할 수 없는 결과"라면서도 "사업의 필요성과 시급성이 충분한 만큼, 관계 기관 및 지자체와 긴밀히 협력해 사업이 조속히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "신분당선 봉담 연장사업 역시 국가계획에 이미 반영된 사업인 만큼 사전타당성조사 등 후속 행정절차가 신속히 이뤄질 필요가 있다"고 강조했다.

민간투자방식으로 검토 중인 JTX(중부권광역급행철도)도 서명 대상에 포함됐다. JTX는 수도권과 중부권을 연결하는 광역급행철도 구상으로 현재 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성조사가 진행 중이며, 동탄역과 연계될 경우 광역 통행시간 단축과 청주국제공항 접근성 개선 등 교통·경제적 파급효과가 기대된다.

이와 함께 '제5차 국가철도망 구축계획'에 건의한 ▲경기남부 동·서횡단선 ▲경기남부 광역철도 ▲신안산선 송산그린시티 연장 ▲신분당선 우정 연장 등 4개 노선도 이번 서명 대상에 포함됐다. 이들 노선은 화성 동·서부를 연결하고 산업단지와 신도시를 촘촘히 잇는 광역교통망으로, 서울 도심과 수도권 주요 거점 접근성을 높여 출퇴근 불편 해소와 지역 경쟁력 강화를 뒷받침할 핵심 기반시설이라는 점에서 반드시 국가계획 반영이 필요하다는 입장이다.

특히 JTX와 경기남부권 노선의 경우 노선이 연결되는 지자체들과 공동보조를 맞춰 지역별 서명운동을 병행 추진함으로써 광역 차원의 주민 공감대를 형성하고 정부에 대한 설득력을 높일 계획이다.

서명운동은 16일부터 4월 20일까지 진행된다. 각 구청과 읍면동 행정복지센터 민원실에 서명부를 비치해 오프라인 서명을 받으며, 시 누리집과 QR코드를 통한 온라인 참여도 가능하다. 접수된 서명은 취합·정리 후 공식 건의자료로 작성해 국토교통부 등 관계 중앙부처에 전달할 예정이다.

화성특례시 관계자는 "이번 서명운동은 화성의 지속가능한 성장과 직결된 철도 기반을 시민과 함께 만들어가는 출발점"이라며 "106만 시민의 뜻과 지자체 간 연대를 바탕으로 주요 철도사업이 차질 없이 추진되고, 제5차 국가철도망 구축계획에 건의 노선이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

