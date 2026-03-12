인터배터리 2026 참가

SBTL첨단소재가 개발한 전고체 배터링용 파우치 필름.

이차전지 소재 기업 에스비티엘(SBTL)첨단소재는 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 배터리 전시회인 인터배터리2026에서 에너지저장장치(ESS)를 비롯해 전고체, 방산, 항공용 등 다양한 시장에 대응할 수 있는 파우치 필름 제품을 공개했다고 밝혔다.

SBTL은 화재 안전성이 강조되는 ESS용 배터리를 위해 필름의 후막화 기술을 이용해 외부 충격을 견디고 열폭주 시 화염 전파를 차단할 수 있는 고안전 솔루션을 개발했다. 이 제품은 초고성형 기술을 이용해 한정된 공간 내에서 배터리 용량을 극대화해 에너지밀도를 끌어 올릴 수 있다고 설명했다.

SBTL은 고온고압의 공정을 거쳐야 하는 전고체 배터리에 적합한 파우치 필름도 공개했다. 전고체 배터리는 액체 전해질이 없어 계면 저항을 줄이기 위해 조립 후 수천 기압의 압력을 가하는 공정을 거쳐야 한다.

천상욱 SBTL 대표는 "피지컬AI와 웨어러블 기기, 항공 시스템 등의 확대로 전고체 배터리용 파우치 필름의 수요 급증이 예상되고 있다"며 "배터리 설계 초기 단계부터 참여해 최적의 두께와 성형성, 내압성을 제공하는 토털 솔루션 파트너로 자리매김했다"고 설명했다.

SBTL첨단소재는 이번 전시에서 방산 시장에 적합한 경량화·고강도·고에너지밀도 파우치 필름도 선보였다. 회사 관계자는 "과거 군용 배터리는 외부 충격 보호를 위해 특수 1차전지나 무거운 각형, 원통형 타입을 주로 사용했으나, 무인기(UAV)와 로봇 등 현대전 장비가 고도화됨에 따라 '가볍고 강한' 파우치형 수요가 증가하고 있다"고 설명했다.

SBTL첨단소재의 파우치는 동일 용량의 각형, 원통형 대비 패키징 무게를 25% 이상 줄여 무인 체계의 작전 수행시간을 연장할 수 있다고 설명했다.

회사는 올해 전시회에서 스테인리스(STS) 기재를 적용한 특수 파우치도 선보였다. 외장재의 뼈대 역할을 하는 스테인리스 기재는 약 660도에서 녹아내리는 기존 알루미늄 대비 두 배 이상 높은 약 1350도의 고온에서도 견딜 수 있다.

한편, SBTL첨단소재는 올해 하반기에 경기 화성에 3만 평 규모의 신규 공장을 착공할 계획이다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



