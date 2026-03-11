'휴대용 SOS 성남벨' 3만8016개 보급

누르거나 당기면 120dB 이상 경고음

등하굣길 안전장치 역할 기대

경기 성남시(시장 신상진)는 올해 3억원을 투입해 지역 내 모든 초등학생에 '휴대용 SOS 성남벨' 3만8016개 보급을 추진한다고 11일 밝혔다.

휴대용 SOS 성남벨 가방 착용 AI 생성 이미지. 성남시 제공

앞선 2월 24일 제정한 '초등학생 안심 물품 지원 조례'를 근거로 추진하는 사업이다.

성남벨은 위급 상황에서 버튼을 누르거나 고리를 당기면 120㏈ 이상의 경고음이 울려 주변에 도움을 요청할 수 있는 비상벨이다.

가방 등에 부착해 사용할 수 있는 열쇠 고리형 단말기(가로 6㎝, 세로 5.5㎝)로 제작했으며, 일상적으로 휴대하는 물품임을 고려해 실리콘 재질의 케이스를 씌워 내구성을 높였다.

디자인은 성남시 캐릭터인 성나미를 적용했다.

보급 대상은 72곳 모든 초등학교 1~6학년생과 대안 교육기관 초등과정 6곳의 재학생이다.

신청·접수는 3월 4~13일 학교·기관 단위로 네이버폼을 통해 진행 중이다. 신청 시에는 학생 수, 배송 주소, 담당자 정보 등을 입력하면 된다.

SOS 성남벨은 접수된 신청 결과를 바탕으로 3월 말부터 학교·기관을 통해 순차 배부한다.

성남시 관계자는 "등하굣길에 아동 대상 범죄나 안전사고에 대한 학부모들의 우려를 없애려고 성남벨을 도입했다"면서 "어린이들의 일상 속 안전장치 역할을 하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



