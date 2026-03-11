교통안전·유괴 예방

민·관·경 합동 캠페인

학생 안전의식 제고

강원특별자치도교육청은 11일 춘천 봉의초등학교 일원에서 학생들의 안전한 통학환경 조성을 위해 교통안전과 유괴 예방을 위한 등하굣길 안전 캠페인을 실시했다.

강원특별자치도교육청은 11일 춘천 봉의초등학교 일원에서 학생들의 안전한 통학환경 조성을 위해 교통안전과 유괴 예방을 위한 등하굣길 안전 캠페인을 실시하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 새 학기를 맞아 학생들의 교통안전 의식을 높이고 유괴 등 아동 대상 범죄에 대한 지역사회의 경각심을 높이기 위해 마련됐다. 특히 강원특별자치도가 추진하는 '따뜻한 등하굣길 가이드 캠페인'과 연계해 민·관·경이 함께 참여했다는 점에서 의미가 크다.

이날 행사에는 도교육청과 춘천교육지원청을 비롯해 강원특별자치도, 강원경찰청 등 유관기관 관계자들이 참여해 학교 정문과 주요 통학로에서 등교하는 학생들에게 안전한 보행 방법과 유괴 예방을 위한 생활 속 안전 수칙을 안내하는 등 교통안전과 생활안전 의식을 높이기 위한 활동을 펼쳤다.

특히 학생들이 일상에서 쉽게 기억하고 실천할 수 있도록 '등하굣길 안전 3가지 약속(△안전한 길로 다니기 △보호자 허락 없이 따라가지 않기 △큰 소리로 도움 요청하기)'을 안내하며 안전한 통학 문화 확산에 힘썼다.

AD

김명복 안전복지과장은 "학생들의 등하굣길 안전은 교통사고 예방뿐 아니라 범죄로부터의 보호까지 함께 이루어져야 한다"며 "학교 주변 통학로 안전 점검과 교통안전 및 범죄 예방 교육을 지속적으로 추진해 학생 중심의 안전한 교육환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>