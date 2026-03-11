경남 창녕군 영산면의 한 저수지 공터에 세워진 차량에서 불이 나고 있다. 경남소방본부 제공

경남 창녕군 영산면의 한 저수지 공터에 세워진 차량에서 불이 나고 있다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 10일 오후 8시 14분께 경남 창녕군 영산면의 한 저수지 옆 공터에 주차된 스포츠유틸리티(SUV) 차량에서 불이 났다.


이 불로 자체 진화를 시도하던 운전자 60대 남성 A 씨가 손등에 2도 화상을 입고 병원에 옮겨졌다.

차량이 불타며 소방서 추산 250만원 상당의 재산피해도 났다.


신고받은 소방 당국은 인력 52명, 장비 13대를 동원해 이날 오후 9시 50분께 불을 모두 껐다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"성과급으로 빚 갚는 대신 주식"…1~2월 자산운용사 수신 140.5조 급증 "성과급으로 빚 갚는 대신 주식"…1~2월 자산운용...
AD

경찰과 소방 당국은 저수지 옆에 차를 세운 후 온수 매트를 작동하기 위해 가스통을 연결하니 불이 났다는 A 씨 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.


영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈