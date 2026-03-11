성수동 '뉴빌리티' 본사 현장간담회

자율주행·AI의료·공유차량 기업 참여

市-SBA·법률전문가 협력 체계 강화

서울시가 자율주행 로봇, 인공지능(AI) 의료, 공유차량 등 신산업 확장을 위해 규제 발굴에 속도를 낸다.

11일 서울시는 올해 신산업 8대 분야를 중심으로 규제 100개를 발굴하고 실증부터 사업화까지 지원하는 '서울형 규제혁신 프리패스' 체계를 구축한다고 밝혔다.

이는 기업이 새로운 기술이나 서비스를 출시할 때 겪는 제도 공백과 법령 미비 문제를 개선하기 위해 추진됐다. 혁신 서비스가 시장에 더 빠르게 출시될 수 있도록 지원하기 위한 조치다.

서울시는 이를 위해 여의도(핀테크), 양재(AI), 홍릉(바이오) 등 주요 산업 거점을 '규제혁신 허브'로 활용해 기업 현장에서 발생하는 규제를 선제적으로 발굴할 계획이다.

특히 기업이 규제 문제를 해결하는 과정에서 겪는 어려움을 줄이기 위해 규제 발굴, 공공 실증 공간 제공, 정부 규제 개선 건의, 사업화 지원까지 이어지는 '서울형 규제혁신 프리패스' 체계를 운영한다. 기업이 새로운 기술을 시험하고 시장에 출시하기까지 행정 절차와 규제 대응을 한 번에 지원하는 통합 지원 방식이다.

아울러 규제로 인해 국내에서 서비스 출시가 어려운 기업을 위해 '글로벌 트랙'도 새롭게 도입한다. 기업이 해외에서 먼저 기술이나 서비스를 시험하고 시장에 진출한 뒤 그 결과를 토대로 국내 규제 개선을 추진할 수 있도록 지원하는 구조다.

서울시는 이러한 규제혁신 정책의 일환으로 11일 오후 2시 성동구 성수동에 있는 자율주행 로봇 기업 '뉴빌리티' 본사에서 '신산업 분야 규제혁신 과제 발굴을 위한 규제샌드박스 기업 현장간담회'를 개최했다. 간담회에는 김병민 서울시 정무부시장을 비롯해 자율주행 로봇, AI 의료, 반려동물 생체인식, 공유차량 등 다양한 분야의 혁신기업 8곳 관계자와 규제혁신지원단 법률전문가가 참여해 현장에서 겪는 규제 애로와 개선 방안을 논의했다.

서울시는 이날 간담회에서 제기된 기업 애로사항과 법령 정비 요구를 정부에 지속 건의하기로 했다. 또한 기업 시장 진입을 지원하는 '서울형 규제혁신 제도'를 구축하고 실증부터 사업화까지 이어지는 전주기 지원을 강화할 계획이다. 김병민 서울시 정무부시장은 "새로운 기술이 등장했는데 제도가 따라오지 못하면 혁신이 멈출 수밖에 없다"며 "서울시는 기업이 규제로 인해 시장 진입에 어려움을 겪지 않도록 규제 발굴부터 실증, 사업화까지 전 과정에서 파트너 역할을 하겠다"고 말했다.

배경환 기자



