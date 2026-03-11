3월 13일부터 15일까지 일산 킨텍스 D-9 부스 운영

‘울애기쌩쌩’ 라인업 중심 전시… 수의사 공동개발 시니어 맞춤형 제품 소개

반려동물 종합 헬스케어 브랜드 디어랩스(Dear Labs)가 오는 3월 13일부터 15일까지 사흘간 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '2026 펫쇼코리아 일산(이하 펫쇼)'에 참가한다고 밝혔다.

㈜미래전람이 주최하는 '펫쇼'는 국내 주요 반려동물 박람회 중 하나로 사료, 용품, 헬스케어 등 다양한 반려동물 산업 브랜드가 참여하는 행사다. 이번 전시에서 디어랩스는 반려동물의 건강한 삶을 위한 종합 헬스케어 브랜드로서의 철학을 소개하고, 대표 제품인 '울애기쌩쌩' 라인업을 중심으로 사료와 영양제 등 다양한 제품을 선보일 예정이다.

특히 이번 '펫쇼'에서는 출시 이후 반려인들 사이에서 관심을 모으며 출시 한 달 만에 초기 생산 물량이 전량 완판된 '울애기쌩쌩 프리미엄 연어 스팀 베이크드 수제사료'가 주요 제품으로 소개된다. 해당 제품은 신선한 연어를 주원료로 사용하고 저온 스팀 공법을 적용해 영양소 손실을 최소화한 것이 특징이다.

[사진설명] 해당 제품은 신선한 연어를 주원료로 사용하고 저온 스팀 공법을 적용해 영양소 손실을 최소화한 것이 특징이다. 원본보기 아이콘

이와 함께 '울애기쌩쌩 종합영양제'와 수의사 공동 개발 제품인 '울애기쌩쌩 시니어'도 함께 선보인다. '울애기쌩쌩 시니어'는 서울 역삼동 SNC동물메디컬센터의 대표원장인 최중연 원장과 문창훈 원장이 개발 과정에 참여한 제품으로, 노령 반려동물의 인지, 면역, 항산화 케어에 초점을 맞춰 설계됐다.

디어랩스는 이번 '펫쇼' 부스(D-9)를 찾는 관람객을 위한 현장 이벤트도 마련했다. 부스 방문객을 대상으로 '추억의 종이 뽑기 이벤트'를 진행해 다양한 경품을 제공할 계획이다. 이벤트 참여자는 추첨을 통해 1등 '울애기쌩쌩 프리미엄 연어 사료', 2등 '울애기쌩쌩 종합영양제' 등 반려동물 관련 제품을 받을 수 있다.

디어랩스 관계자는 "이번 '펫쇼코리아' 참가를 통해 반려동물 헬스케어 브랜드로서의 제품 철학과 기술력을 많은 반려인에게 소개하고, 제품을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공할 계획"이라고 밝혔다.

AD

한편 디어랩스의 전시 정보와 참가 제품에 대한 자세한 내용은 디어랩스 공식 홈페이지와 '펫쇼코리아' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>