광주대학교 경영학과는 학생들의 글로벌 취업 역량 강화를 위해 ERP 실습실에서 '팀비욘드 미국 인턴십 설명회'를 실시했다고 11일 밝혔다.

전날 열린 설명회에선 미국 인턴십 전문 기관인 ㈜팀비욘드 전병진 대표를 초청, 미국 현지 기업 인턴십 프로그램과 글로벌 취업 준비 전략을 소개받았다.

전 대표는 미국 국무부의 문화교류 방문자 프로그램(J1 Visa Program)을 기반으로 한 전문직 인턴십 제도와 참여 절차, 준비 과정, 실제 근무 환경 등을 상세히 안내했다.

해당 프로그램은 미국 현지 기업에서 약 1년 동안 전공 관련 분야에서 근무하며 실무 경험과 글로벌 비즈니스 환경을 동시에 경험할 수 있는 프로그램이다. 또한 물류, 무역, 마케팅, 회계, IT 등 다양한 분야의 인턴십 채용 사례와 함께 실제 참여 학생들의 현지 근무 경험과 진로 사례도 공유했다.

일부 기업에서는 시간당 약 19~21달러 수준의 급여와 함께 실무 중심의 직무 경험을 제공하고 있어 글로벌 커리어를 준비하는 학생들에게 좋은 기회가 될 수 있다는 점도 강조됐다.

설명회를 지도한 정대성 교수는 "글로벌 비즈니스 환경을 직접 경험하는 것은 학생들의 취업 경쟁력을 높이는 중요한 기회가 된다"며 "앞으로도 해외 인턴십과 글로벌 취업 프로그램을 통해 학생들이 국제적 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

