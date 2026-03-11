기능성 패브릭 소재로 생활 방수·스크래치에도 강해

모듈형으로 가족 구성원 수 따라 배치 가능



에넥스가 리모컨 하나로 등받이 깊이를 자유롭게 조절할 수 있는 '웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파'를 출시했다고 11일 밝혔다.

웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파. 에넥스 AD 원본보기 아이콘

웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파는 기존 수동 스윙 소파의 번거로움을 개선한 '오토 스윙' 기능을 탑재한 것이 가장 큰 특징이다. 무거운 등쿠션을 직접 밀고 당길 필요 없이 리모컨으로 체형과 상황에 맞춰 좌석 깊이를 정교하게 조절할 수 있다. 원하는 지점에서 정확하게 멈출 수 있어 최적화된 맞춤형 휴식 공간을 제공한다.

소재도 프리미엄급 사양을 갖췄다. 신소재 기능성 패브릭인 '갤럭시 원단'을 적용해 생활 방수 기능은 물론 오염과 스크래치에 강한 내구성을 자랑한다. 고밀도 구조로 반려동물과 함께 사용하기에도 적합하며, 항균 기능 소재를 사용해 위생적으로 사용할 수 있고 탄탄한 쿠션감도 갖췄다.

공간 활용도를 극대화한 디자인도 눈에 띈다. 좌우 이동이 가능한 '팔걸이 스윙' 기능을 통해 좌방석 공간을 더욱 넓게 확보할 수 있고, 팔걸이를 눕히면 베개처럼 편안하게 활용할 수 있다. 등받이를 뒤로 끝까지 밀었을 때 확보되는 좌방석 깊이는 약 88cm로, 아이와 함께 눕거나 성인이 자유롭게 휴식하기에도 넉넉한 깊이다.

3인용부터 5인용까지 주거 환경과 가족 구성원 수에 맞게 선택할 수 있다. 모듈형 디자인을 채택해 거실 크기와 라이프스타일에 따라 코너형, 카우치형 등 다양한 형태로 자유롭게 배치할 수 있다.

'웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파'는 공식 온라인 스토어 에넥스몰에서 확인할 수 있다.

AD

에넥스 관계자는 "이번에 선보인 '웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파'는 기술적 편리함과 프리미엄 소재, 디자인적 유연함을 모두 갖춰 격이 다른 휴식을 원하는 소비자들을 위해 기획된 제품"이라며 "앞으로도 사용자의 편의성을 최우선으로 고려한 혁신적인 홈 퍼니싱 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>