현대차·기아 4위

비야디(BYD)가 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장에서도 빠르게 점유율을 늘리고 있다. 상위 10개 그룹 내 중국 기업은 3곳에 달했다.


11일 SNE리서치에 따르면 1월 기준 중국을 제외한 글로벌 전기차 인도량은 57만2000대로, 전년 동월 대비 21.2% 증가한 것으로 나타났다.

BYD 맨체스터시티 FC와 공식 파트너십 체결. BYD

BYD 맨체스터시티 FC와 공식 파트너십 체결. BYD

AD
원본보기 아이콘


폭스바겐그룹이 전년 동월 대비 8.1% 늘어난 8만8000대를 판매하면서 점유율 15.3%를 기록했다. 유럽 시장을 중심으로 'ID.4', 'ID.7' 등 MEB 플랫폼 기반 모델의 판매가 안정적으로 이어졌고, PPE 플랫폼을 적용한 신차 물량이 점진적으로 확대되고 있다.


BYD는 6만7000대를 팔며 전년 동월 대비 118.6% 증가했다. 아시아(중국 제외)에서 124.8%, 유럽에서 126.6%의 증가율을 기록하며 빠른 확장세를 나타냈다. 중국 내수 의존도를 낮추고, 해외 시장 비중을 확대하려는 전략이 성과로 이어지고 있다는 평가다.

3위인 테슬라는 8.4% 증가한 5만3000대를 판매했다. 북미와 유럽에서 모델 3·Y 판매가 안정적으로 유지되면서, 보급형 스탠다드 트림 확대가 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.


현대차·기아는 3만8000대를 판매, 지난해 같은 기간보다 4.9% 증가했다. 다만 점유율은 6.7%로 소폭 하락했다.


1월 中 제외 글로벌 전기차 시장 21% 성장…폭스바겐 쫓는 BYD 원본보기 아이콘

SNE리서치는 "유럽 전기차시장은 두 자릿수 성장세를 이어가며 가장 안정적인 흐름을 보이고 있다"며 "보조금 축소나 정책 조정 논의에도, 탄소배출 규제 체계와 제조사 평균 배출량 관리 기조가 유지되면서 전동화 전환은 구조적인 방향성을 유지하고 있다"고 분석했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"라면값 또 올라서 봤더니 밀가루값 내렸더라" 결국 소비자 부담만 늘었다[설계자들]② "라면값 또 올라서 봤더니 밀가루값 내렸더라" 결...
AD

북미 시장에 대해서는 "전기차 세액공제가 종료된 이후 가격 부담이 확대되면서 전기차 수요는 빠르게 둔화하는 모습"이라며 "소비자 선호가 내연기관 및 하이브리드 중심으로 재편되면서 주요 완성차 기업들도 전기차 라인업 확대 속도를 조절하며 하이브리드 및 주행거리연장형 전기차(EREV) 중심으로 이동하고 있어 전기차 수요를 제한하는 요인"이라고 했다. 아시아(중국 제외)는 현지 생산 요건·지원 방식 변화에 적응하는 완성차의 실행력이 성장 지속 여부를 좌우하는 시장으로 평가했다.


오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈