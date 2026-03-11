1월 中 제외 글로벌 전기차 시장 21% 성장…폭스바겐 쫓는 BYD
현대차·기아 4위
비야디(BYD)가 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장에서도 빠르게 점유율을 늘리고 있다. 상위 10개 그룹 내 중국 기업은 3곳에 달했다.
11일 SNE리서치에 따르면 1월 기준 중국을 제외한 글로벌 전기차 인도량은 57만2000대로, 전년 동월 대비 21.2% 증가한 것으로 나타났다.
BYD 맨체스터시티 FC와 공식 파트너십 체결. BYD
폭스바겐그룹이 전년 동월 대비 8.1% 늘어난 8만8000대를 판매하면서 점유율 15.3%를 기록했다. 유럽 시장을 중심으로 'ID.4', 'ID.7' 등 MEB 플랫폼 기반 모델의 판매가 안정적으로 이어졌고, PPE 플랫폼을 적용한 신차 물량이 점진적으로 확대되고 있다.
BYD는 6만7000대를 팔며 전년 동월 대비 118.6% 증가했다. 아시아(중국 제외)에서 124.8%, 유럽에서 126.6%의 증가율을 기록하며 빠른 확장세를 나타냈다. 중국 내수 의존도를 낮추고, 해외 시장 비중을 확대하려는 전략이 성과로 이어지고 있다는 평가다.
3위인 테슬라는 8.4% 증가한 5만3000대를 판매했다. 북미와 유럽에서 모델 3·Y 판매가 안정적으로 유지되면서, 보급형 스탠다드 트림 확대가 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.
현대차·기아는 3만8000대를 판매, 지난해 같은 기간보다 4.9% 증가했다. 다만 점유율은 6.7%로 소폭 하락했다.
SNE리서치는 "유럽 전기차시장은 두 자릿수 성장세를 이어가며 가장 안정적인 흐름을 보이고 있다"며 "보조금 축소나 정책 조정 논의에도, 탄소배출 규제 체계와 제조사 평균 배출량 관리 기조가 유지되면서 전동화 전환은 구조적인 방향성을 유지하고 있다"고 분석했다.
북미 시장에 대해서는 "전기차 세액공제가 종료된 이후 가격 부담이 확대되면서 전기차 수요는 빠르게 둔화하는 모습"이라며 "소비자 선호가 내연기관 및 하이브리드 중심으로 재편되면서 주요 완성차 기업들도 전기차 라인업 확대 속도를 조절하며 하이브리드 및 주행거리연장형 전기차(EREV) 중심으로 이동하고 있어 전기차 수요를 제한하는 요인"이라고 했다. 아시아(중국 제외)는 현지 생산 요건·지원 방식 변화에 적응하는 완성차의 실행력이 성장 지속 여부를 좌우하는 시장으로 평가했다.
