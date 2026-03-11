무봉제·노라인 구조 적용

신세계까사의 자주(JAJU)는 '퍼펙트 브라' 시리즈의 신제품 3종을 추가 출시했다고 11일 밝혔다.

최근 여성 속옷 시장이 체형 보정보다는 편안한 착용감을 중시하는 방향으로 변화하는 흐름에 맞춰 퍼펙트 브라를 브랜드의 대표적인 베스트 제품군으로 강화하겠다는 전략이다.

신세계까사의 자주(JAJU)는 '퍼펙트 브라' 시리즈의 신제품 3종을 추가 출시했다. 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

신제품은 '퍼펙트 노라인 원몰드 브라', '퍼펙트 노라인 크롭 브라', '퍼펙트 노라인 캐미 크롭 브라' 총 세 가지로 구성된다. 혁신적인 무봉제 기술을 바탕으로 한 편안한 착용감, 속옷의 자국이 드러나지 않는 노라인 구조를 통해 자신을 중시하고 패션을 통해 개성을 표현하는 젊은 세대의 취향을 적극적으로 반영했다는 설명이다.

또한 퍼펙트 브라의 시그니처 소재를 비롯해 120수 모달, 인견 세 종류의 소재를 사용해 고정력, 부드러운 촉감, 시원함 등 다양한 기능을 구현했으며, 계절과 필요에 따라 선택할 수 있도록 했다.

대표 제품인 '퍼펙트 노라인 원몰드 브라'는 여섯 가지 레이어 구조 설계로 봉제선을 완전히 제거했다. 여기에 2D 인젝션 몰드 기술을 적용해 공기가 순환되는 에어홀 구조를 구현함으로써 통기성을 강화했다. 미들 소프트 컴포트 컵은 자연스러운 볼륨을 연출하며, 이너 서포트 레이어와 내장 실리콘은 움직임 속에서도 흔들림을 최소화해 안정적인 지지력을 제공한다.

'퍼펙트 노라인 크롭 브라' 역시 무봉제 방식으로 제작됐고, 경량 몰드 컵을 적용했다. 가슴 아래에서 어깨 끝까지 이어지는 이너 서포트 레이어는 고정력과 지지력을 더욱 강화해 일상 속 다양한 활동에서도 안정적인 착용감을 유지하도록 돕는다.

AD

자주는 이번 '퍼펙트 브라' 시리즈 출시를 기념해 자주 온라인몰에서 단독 할인 혜택도 마련했다. 신제품 브라를 한 개 구매할 경우 15% 할인, 두 개 구매 시에는 20%의 혜택을 받을 수 있다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>