경기 수원시가 노인 일자리 발대식을 가졌다.

수원시는 10일 경기아트센터 대극장에서 '2026년 노인 일자리 발대식'을 열고 올해 노인 일자리·사회활동 지원사업의 시작을 알렸다.

노인 일자리 사업에 참여하는 어르신들의 자긍심을 높이고 안전한 활동을 다짐하기 위해 마련한 이날 발대식에는 노인 일자리 참여 어르신 등 1500여명과 이재준 수원시장, 이재식 수원시의회 의장 등이 함께했다.

이날 행사에서는 참여 어르신들을 격려하고 올해 노인 일자리 사업 추진 방향을 공유했다. 또 노인 일자리 활동 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위한 안전교육도 했다.

수원시가 개최한 '2026년 노인일자리 발대식'에 참석한 노인들이 기념사진을찍고 있다. 수원시 제공

수원시는 노인 일자리·사회활동 지원사업으로 어르신을 대상으로 공익 활동과 역량 활용형 등 다양한 유형의 일자리 사업을 추진하며 어르신들이 지역사회에서 보람 있게 활동할 수 있도록 지원하고 있다.

수원시니어클럽과 대한노인회 지회, 노인복지관 등 수행기관이 협력해 사업을 운영하고 있다. 수원시는 수행기관과 함께 안정적으로 사업을 운영하며 어르신들이 안전하게 활동할 수 있는 환경을 조성하기 위해 힘쓰고 있다.

이재준 수원시장은 "우리나라가 선진국으로 도약하기까지 모든 과정을 이뤄낸 여러분의 노고와 헌신에 감사드린다"며 "건강하고 안전하게 노인 일자리·사회활동에 참여하시길 바란다"고 말했다.

