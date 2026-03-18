국내 대학 최초…생물다양성 보전 추진

고려대학교는 지난 5일 고려대학교 세종캠퍼스 과학기술 1관 대강당에서 '네이처 포지티브'(Nature Positive) 선언식을 개최했다고 9일 밝혔다.

고려대는 지난 5일 고려대 세종캠퍼스 과학기술 1관 대강당에서 '네이처 포지티브'(Nature Positive) 선언식을 개최했다. 고려대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '자연 회복과 증진을 위한 공동의 약속'이라는 슬로건 아래 열렸다.

김동원 총장은 환영사를 통해 "이제 대학은 지식 전수의 장을 넘어 인류의 생존을 위협하는 기후 위기 해결에 앞장서는 실천적 공동체가 되어야 한다"며 "고려대는 탄소중립을 넘어 자연의 회복과 증진에 이바지하는 '네이처 포지티브'의 길을 개척해 미래 세대에게 건강한 지구와 지속 가능한 캠퍼스를 물려줄 것"이라고 강조했다.

이어 반기문 전 UN 사무총장 역시 영상 축사를 통해 고려대의 선도적인 행보에 강력한 지지와 격려의 메시지를 전했다. 반 전 총장은 "대학이 교육과 연구를 넘어 실천적 행동으로 자연 회복에 나서는 것은 매우 의미 있는 일"이라고 평가했다.

이날 행사의 핵심인 2부 본행사에서는 네이처 포지티브 실현을 위한 구체적인 목표와 실행 계획이 발표됐다.

고려대는 2045년 'Net Zero' 실현 목표를 재확인함과 동시에 자연 자본 확대를 위해 △물 사용량 6% 감소 △쓰레기 배출량 6% 감소 △지속가능한 교통수단 이용률 88% 달성 등 구체적인 지표를 제시했다.

AD

선언식 이후 고려대는 아시아산림협력기구(AFoCO), 국립산림과학원, 한국환경연구원과 다자간 업무협약을 체결했다. 이날 행사에서는 중앙광장에서 팥배나무 기념식수도 진행됐다. 국립산림과학원이 기증한 팥배나무는 새와 곤충에게 먹이를 제공하는 '생태계의 식탁'으로 불리며, 자연과 인간의 공존을 지향하는 고려대의 네이처 포지티브 가치를 상징적으로 담아냈다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>