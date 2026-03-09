[클릭 e종목]"롯데관광개발, 3월 성수기 강한 실적 반등 전망"

한화투자증권은 9일 롯데관광개발 롯데관광개발 close 증권정보 032350 KOSPI 현재가 17,960 전일대비 1,100 등락률 -5.77% 거래량 677,262 전일가 19,060 2026.03.09 13:50 기준 관련기사 [클릭 e종목]"카지노株, 강한 펀더멘털…저가 매수 기회" [주末머니]"외인카지노株 비중 확대 의견…춘절 효과 강력할 것" [특징주]"중국인 방한 증가"…카지노株 동반 강세 전 종목 시세 보기 에 대해 3월 성수기 시즌에 들어서면서 실적 회복이 본격화할 것이라고 분석했다. 특히 주가가 연초 이후 조정을 거치며 밸류에이션 매력이 높아진 만큼 적극적인 매수 전략이 유효하다는 설명이다.

박수영 한화투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 "부진했던 2월을 뒤로하고 3월부터 성수기 채비에 들어갈 것"이라고 전망했다. 보고서에 따르면 롯데관광개발의 2월 카지노 순매출액은 326억원, 드롭액은 1729억원으로 전월 대비 각각 28%, 34% 감소했다.

다만 이는 제주 관광 비수기의 계절적 영향이라는 분석이다. 제주도 관광 수요는 통상 11월부터 2월까지 비수기에 접어들며 실제 2월 제주 왕복 항공편도 전월 대비 약 20% 감소한 것으로 나타났다.

다만 3월부터는 상황이 달라질 것으로 전망된다. 박 연구원은 "3월부터 항공편 회복과 대규모 바카라 대회 개최로 카지노 실적의 단기 리바운드 가능성이 높다"며 "비수기 종료 이후 2분기부터 강한 전년 대비 실적 성장세가 다시 나타날 것"이라고 말했다.

외국인 카지노 업종 전반의 실적 전망도 긍정적이다. 시장 컨센서스 기준 내년 영업이익 성장률은 롯데관광개발이 14%, 파라다이스가 21%, 그랜드코리아레저가 17%로 예상된다. 지배주주 순이익 성장률은 각각 54%, 27%, 14%로 추정된다.

그러나 주가는 연초 이후 섹터 소외로 크게 하락해 밸류에이션 매력이 높아졌다는 평가다. 현재 12개월 선행 기준 주가수익비율(P/E)은 롯데관광개발 16.7배, 파라다이스 14.4배, GKL 13.2배 수준이다. 이는 중국 인바운드 호황기였던 2013~2014년 당시 파라다이스 평균 P/E 약 21배와 비교하면 낮은 수준이다.

박 연구원은 "강한 실적 성장이 예상되나 현저히 낮아진 멀티플은 주요 카지노주에 대한 적극적인 매수 대응 전략이 유효하다"며 "P/E 15배 부근에서는 매수가 맞다"고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



