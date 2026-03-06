내홍 이어져…지도부, 이의 제기 않기로

법원이 배현진 국민의힘 의원 측에서 제기한 당 중앙윤리위원회의 '당원권 정지 1년' 징계 효력중지 가처분 신청을 인용하면서 당내 갈등이 재점화 되고 있다. 친한계·소장파 의원 및 전·현직 원외 당협위원장들은 윤민우 윤리위원장의 사퇴와 장동혁 대표의 사과를 요구했다.

국민의힘 현역의원 7명, 전·현직 원외 당협위원장 26명은 6일 성명을 내고 "지방선거 승리를 위해 지금 당장 윤 윤리위원장의 사퇴를 촉구한다"면서 "아울러 장 대표의 사과와 책임 있는 후속 조치도 요구한다"고 밝혔다. 이날 성명에 참여한 현역의원은 고동진·김예지·김재섭·박정훈·조은희·진종오·한지아 의원 등 7명이다.

앞서 배 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 미성년자 사진을 무단 게시했다는 이유로 당 윤리위로부터 당원권 정지 1년이란 중징계를 받은 바 있다. 법원은 배 의원이 낸 가처분 신청을 인용했으며, 이에 따라 배 의원은 서울시당위원장직에 복귀하게 됐다.

이들은 "배현진 서울시당위원장에 대한 윤리위 징계의 효력을 정지한 법원의 결정을 크게 환영한다"면서 "법원은 윤리위가 기본적인 사실관계조차 조사하지 않으면서 절차적 하자가 있었다고 지적했으며, 징계사유로 삼은 명예훼손의 주체도 불분명하다고 강조했다. 절차와 내용 모두 문제가 있는 징계로 판단한 것"이라고 했다.

이어 이들은 "당의 기강을 바로 세우는 윤리위가 당 지도부의 입맛대로 움직이며 정적을 제거하는 도구로 활용되고 있는 현실은 당원과 국민에게 깊은 실망감을 안겨줄 수밖에 없다"면서 "윤 위원장이 당 대표 뜻만 살피는 바람에 윤리위가 사당화의 도구로 악용되면서 우리 당은 지방선거 민심과 더욱 깊이 괴리되고 있다"고 했다.

한편 장 대표는 이번 법원 결정에 입장을 내놓지 않았다. 다만 당 지도부는 별도의 이의제기를 하지 않는단 방침이다. 박성훈 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "현재로서는 당 차원의 추가적인 법적 조치를 검토하고 있지 않다"면서 "무엇보다 중요한 것은 지방선거 승리"라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



