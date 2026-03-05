원강수 시장 "지역 발전 도약 위해 국도비 확보 행정 역량 결집"

원주시, '세종방문의 날' 운영 등 내년도 예산 확보 본격 시동

강원도 원주시가 내년도 국도비 예산 9200억원을 확보하기 위한 본격적인 행보에 나섰다. 시는 5일 시청 10층 대회의실에서 '2027년도 국도비 확보 대책보고회'를 개최하고 핵심 현안 사업을 추진하기 위한 예산 확보 총력전에 돌입했다.

원주시가 5일 시청 10층 대회의실에서 '2027년도 국도비 확보 대책보고회'를 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 원강수 시장의 주재로 각 부서에서 발굴한 국도비 사업들의 추진 상황을 점검하고, 전략적 대응 방안을 논의하는 자리로 마련됐다. 원주시는 내년 국도비 확보 목표액을 올해(약 8400억원)보다 약 9.5% 상향한 9200억원으로 설정하며 지역 발전의 획기적인 도약을 준비하고 있다.

보고회에서 중점적으로 다뤄진 사업은 ▲반도체 소모품 실증센터 조성 ▲디지털 헬스케어 기반 인공지능(AI) 융합 혁신 허브 조성 ▲강원 의료 인공지능 대전환(AX) 산업 실증 허브 조성 등 원주의 미래 성장동력을 견인할 첨단산업과 ▲여주-원주 복선전철 건설 ▲서부권역 광역 교통망 확충 ▲어린이 예술회관 건립 ▲원주시립미술관 건립 등 시민 삶의 질 향상을 위한 인프라 조성 사업이다.

원주시는 예산 편성 초기 단계부터 '세종방문의 날'을 운영하는 등 중앙부처와 도청을 수시로 찾아 사업의 타당성과 시급성을 적극 알릴 계획이다. 또한 지역구 국회의원 및 도의원과 유기적인 공조 체계를 구축해 예산 확보의 사각지대가 발생하지 않도록 전방위적인 활동을 펼칠 예정이다.

원강수 시장은 "시민이 체감할 수 있는 지역 현안 사업을 속도감 있게 추진하기 위해서는 흔들림 없는 국도비 확보가 무엇보다 중요하다"며 "핵심 사업들이 부처 예산안에 빠짐없이 반영될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



