경기도교육청, 대입 관계자 간담회 개최

고교-교육청-대학 간 네트워크 강화

수도권 대학입학 관계자 등 50여명 참여

경기도교육청(교육감 임태희)이 변화하는 대입 환경에 발맞춰 대학과 협력적 네트워크를 공고화하고 공교육의 진학 지도 역량을 높이기 위해 적극 나섰다.

경기도교육청은 5일 수원컨벤션센터에서 '2026학년도 대학입학관계자 간담회'를 열고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 5일 수원컨벤션센터에서 '2026학년도 대학입학관계자 간담회'를 열고 경기도만의 특색 있는 진학교육 정책을 대학 측에 안내했다. 간담회에는 도교육청 대입진학 및 교육과정 담당자와 수도권 소재 4년제 대학 입학관계자 50여 명이 참석해 소통의 시간을 함께했다.

핵심 내용으로는 ▲2026 경기진학교육 정책 추진 실행계획 ▲2026학년도 고교학점제 운영 ▲'경기 IB교육' 디플로마(DP) 운영 정책 ▲ 경기공유학교 운영 안내 ▲하이러닝 및 인공지능(AI) 서·논술형 평가시스템 대학 연계 프로그램 ▲장애학생 대학생활체험 프로그램 및 특수교육 대상학생 진로진학설명회 운영 등을 소개했다.

도교육청은 대학입학사정관 등 대학입학관계자를 대상으로 경기교육의 차별화된 교육정책을 안내하고, 공교육 중심의 진학교육과 교육과정이 반영된 전형이 확대 이뤄질 수 있도록 힘써 줄 것을 당부했다.

도교육청 김영숙 중등교육과장은 "경기형 진학교육과 특색 있는 교육과정 운영으로 고교-교육청-대학이 선순환하는 체계 구축에 노력할 것"이라며 "학생의 학교생활 및 개개인의 역량이 대입 전형에 충실히 반영될 수 있도록 대학 측과 소통 강화에 힘쓰겠다"고 말했다

