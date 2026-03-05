매년 장학금 1000만원 지원

한림대학교(총장 최양희)가 지난 4일 대학본부 2층 총장실에서 (재)춘천지역로타리장학재단과 우수 인재 양성과 지역사회 발전을 위한 업무협약(MOU) 체결식을 개최했다.

한림대학교(총장 최양희)가 지난 4일 대학본부 2층 총장실에서 (재)춘천지역로타리장학재단과 우수 인재 양성과 지역사회 발전을 위한 업무협약(MOU) 체결식을 개최하고 있다. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약의 목적은 학업 성적이 우수하고 타의 모범이 되는 학생을 선발해 장학금을 지원함으로써 국가와 지역사회 발전에 기여할 인재를 양성하는 것으로, 본 장학금의 명칭은 '(재)춘천지역로타리 장학재단 장학금'이다.

이날 협약식에는 최양희 한림대 총장, 정호순 (재)춘천지역로타리장학재단 이사장, 한림대 학생지원팀 관계자, (재)춘천지역로타리장학재단 관계자 등이 참석해 향후 협력 방안에 대한 의견을 나누고 협약서에 서명했다.

협약에 따라 양 기관은 매년 1000만원을 한림대학교 재학생에게 장학금으로 지급할 예정이다. 장학생은 춘천시 거주자 또는 춘천 지역 고교 졸업자 등 세부 기준을 충족한 학생에 한하여 선발한다.

AD

이번 협약은 지역인재 지원을 통한 학생의 학업 지속과 성장으로 연결된다는 점에서 의미가 크다. 한림대학교는 향후에도 지속 가능한 장학 모델을 마련해 나갈 예정이다.

Advertisement

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>