하나은행, 오픈API 플랫폼 'Hana API On' 공식 출시

하나은행은 기존 오픈 API 플랫폼을 전면 개편하고 새로운 브랜드명인 'Hana API On'을 공식 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 개편은 하나은행의 API 서비스가 업계 최고 수준인 월평균 약 5600만건 이상 활용되면서 서비스의 질을 높이고 손님 만족도를 향상시키기 위해 진행됐다.

'Hana API On'은 하나은행의 주요 금융 서비스와 데이터를 API 형태로 제공해, 핀테크 스타트업 등 다양한 기업이 자사 서비스에 금융 기능을 손쉽게 연계할 수 있도록 설계됐다. 단순 API 제공을 넘어 편의성 개선에 초점을 맞췄으며, 실제 운영 환경과 유사한 조건에서 사전 검증이 가능한 테스트베드 기능도 도입해 개발 오류를 최소화한다.

플랫폼 전반의 UI·UX를 개편해 API 탐색부터 이용신청, 인증 절차, 가이드 확인까지의 과정도 직관적으로 구성했고, 모바일 웹 환경도 지원한다. 이 외에 58종 통화에 대한 실시간 환율을 24시간 365일 제공해 환율 정보에 대한 접근성을 높였고, 비로그인 방식으로 서류 제출 없이 다양한 신용대출 상품의 한도를 조회할 수 있도록 개선했다. 시간·장소의 제약 없이 제휴 플랫폼 채널을 통해 즉시 계좌개설도 가능해진다.

하나은행은 이번 플랫폼 개편을 통해 금융 서비스의 문턱을 낮춰 이용 기회를 넓히는 '포용적 금융'을 실천하고, 제휴 기업들이 새로운 비즈니스 기회를 창출하도록 지원하는 '생산적 금융'의 역할을 강화할 계획이다.

Advertisement

AD

하나은행 관계자는 "금융 서비스의 문턱을 낮춰 이용 기회를 넓히는 포용적 금융을 실천하고, 제휴 기업들이 새로운 비즈니스 기회를 창출하도록 지원하는 생산적 금융의 역할을 강화할 계획"이라며 "앞으로도 스타트업 및 파트너 기업과의 협업을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>