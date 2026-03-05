경남교육청이 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁이 벌어지고 있는 중동 지역에 체류 중인 도내 학생 5명이 모두 안전한 것을 확인했다고 5일 밝혔다.

도 교육청에 따르면 이들은 아랍에미리트, 사우디아라비아, 시리아 등에 체류 중인 초·중·고등학생으로, 이들 중 2명은 형제로 파악됐고 모두 가족과 함께 체류 중인 것으로 전해졌다.

도 교육청은 방학을 맞아 해외여행을 떠났다가 현지 정세가 악화해 개학 후에도 정상적으로 등교하지 못하는 경우가 생기자, 혹시 모를 위험에 대비해 도내 학생의 위치와 안전 여부를 급히 확인했다.

현재는 안전이 확인된 학생의 학부모, 학교와 비상 연락 체계를 유지하며 실시간으로 상황을 살피는 중이다.

학생들이 무사히 귀국해 학교생활을 시작할 때까지 계속해서 챙길 계획이다.

박종훈 교육감은 "예측하기 어려운 국제 상황 속에서도 우리 학생들의 안전을 지키는 것이 최우선"이라며 "교육청이 가진 모든 네트워크를 활용해 학생들의 안전을 끝까지 확인하고, 학부모들이 안심할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

