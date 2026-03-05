전국 최고 수준 가명정보 활용 역량



부산도시철도 인근 공영주차장 분석



지역화폐 '동백전' 정책효과 분석 등

부산시(시장 박형준)는 개인정보위원회가 실시한 '가명정보 활용 지원센터 운영성과 평가'에서 전국 1위 우수기관으로 선정됐다고 5일 알렸다.

이번 평가는 서울·강원·부산·대전·인천 등 전국 가명정보 활용 지원센터를 대상으로 진행됐다. 2025년 운영 실적을 기준으로 ▲가명정보 활용 활성화 ▲전문성 확보 ▲운영 체계 고도화 ▲홍보·확산 성과 등을 종합적으로 평가했다.

부산 가명정보 활용 지원센터는 지역 내 안전한 가명정보 처리와 데이터 활용 확산을 위해 시가 구축한 시설이다. 가명정보 처리 역량이 부족한 기업과 연구기관 등을 대상으로 관련 기반시설을 지원하고 있다. 센터 운영은 부산테크노파크가 맡고 있다. 가명정보는 개인정보를 가명 처리해 추가 정보 없이는 개인을 식별할 수 없도록 한 정보로 통계 작성이나 과학적 연구 등에 활용된다.

부산센터는 이번 평가에서 전 항목에 걸쳐 우수한 성과를 인정받았다. 부산센터는 지난해 ▲가명정보 활용 컨설팅 35건(종합 2건, 부문 33건) ▲가명처리 지원 13건 ▲결합 지원 3건을 수행했다.

또 ▲데이터 분석 5건 ▲적정성 검토 10건을 통해 가명정보의 안전한 처리 체계를 구축하고 정책과 산업 분야에서 데이터 활용 기반을 확대했다. 공무원과 공공기관, 대학원생, 기업 실무자 등을 대상으로 총 13회의 교육과 세미나도 운영해 지역 내 가명정보 활용 역량을 높였다.

가명결합 분석 사례로는 ▲부산 도시철도 인근 공영주차장 이용 행태 분석 ▲의료버스 이용자 특성 기반 보건의료서비스 범위 진단 ▲지역화폐 '동백전' 정책 효과 분석 등이 있다. 공공과 민간 데이터를 가명 결합 분석해 정책 개선과 운영 효율화를 위한 근거를 마련한 사례로 평가된다.

부산시와 부산테크노파크는 금융·관광·제조·헬스케어 등 지역 전략산업과 연계한 데이터 활용 모델을 확대하고 동남권 통계청과 협력 체계도 구축했다. 관계기관 데이터 공유·활용 협의체 운영과 글로벌 데이터 해커톤 'DIVE 2025' 개최 등을 통해 지역 데이터 협력 기반도 넓히고 있다.

박형준 부산시장은 "이번 전국 1위 성과는 시와 유관기관, 지역 기업이 함께 만들어낸 협력의 결과"라며 "공공·금융·산업 데이터를 연계한 고부가가치 가명정보 활용 모델을 지속적으로 발굴하고 확산해 부산이 안전하고 신뢰받는 데이터 활용 거점 도시로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.

