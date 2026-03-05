신한은행, 군 간부 특화 금융패키지 출시…신용대출 금리 0.4%P↓

신한은행은 군 간부의 안정적인 자산 형성과 금융부담 경감을 지원하기 위해 군 간부 특화 금융 패키지를 선보인다고 4일 밝혔다.

이번 패키지는 '군 전용 신용대출 금리 인하'와 장기복무 군 간부의 목돈 마련을 돕는 '신한 장기간부 도약적금'으로 구성됐다.

신한은행은 이달 중 군 전용 신용대출의 금리를 약 0.4%포인트 인하해 직업 군인과 군 관련 종사자의 금융비용 부담을 낮춘다. 대출 대상은 지난해 군 소속 공무원, 공무직까지 확대해 더 많은 군 관련 종사자가 혜택을 받을 수 있도록 지원 범위를 확대 운영 중이다.

이와 더불어 신한은행은 지난 3일 '신한 장기간부 도약적금'을 출시했다. 국방부가 주관하고 군인공제회 및 신한은행이 함께 참여하는 장기복무 간부 지원 사업의 일환으로 장기복무를 수행하는 장교와 부사관을 대상으로 한다. 월 10만원부터 최대 30만원까지 납입 가능한 3년 만기 적금이며, 금리는 기본금리 연 5.5%에 우대이자율 연 0.2%포인트를 더해 최고 연 5.7%다.

우대금리는 ▲신한은행 입출금 계좌로 20개월 이상 정기급여 입금 실적이 있는 경우 연 0.1%포인트 ▲신한은행 입출금 계좌로 신한카드(신용·체크) 결제 실적이 20개월 이상 있는 경우 연 0.1%포인트가 적용된다. 매월 납입하는 금액에 대해 국방부에서 동일한 금액을 추가 적립해 주는 구조로, 만기 시에는 본인 납입 원금의 두 배 이상을 수령할 수 있다.

신한은행 관계자는 "장기복무를 선택한 군 간부들이 안정적인 금융 기반 위에서 미래를 설계할 수 있도록 돕는 것이 이번 패키지의 취지"라며 "앞으로도 국가를 위해 헌신하는 군 간부와 관련 종사자들이 체감할 수 있는 맞춤형 금융 지원을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

