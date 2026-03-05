인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 대전 공단본부에서 전통시장 활성화 방안 모색을 위한 간담회를 개최했다고 5일 밝혔다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 대전 공단본부에서 간담회를 개최하고 있다. 소진공

이날 간담회는 인 이사장의 취임 이후, 전통시장 및 상점가를 대표하는 기관인 전국상인연합회 회장단과 처음 만난 자리로, 이충환 전국상인연합회 회장과 17개 지회장 등 20여명이 참석했다.

간담회에서 이들은 전통시장과 상점가 대상 공단의 주요 지원사업을 안내하고 현안을 공유하며, 전통시장 및 상권 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다. 참석자들은 유동 인구 감소, 소비 트렌드 변화, 디지털 전환 등에 관한 다양한 의견을 제시하며 전통시장 활성화를 위한 연합회와의 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

인 이사장은 "전통시장과 골목상권은 경제적 공간을 넘어 지역과 사회의 생태계를 지탱하는 중요한 주체"라며 "공단은 앞으로 현장 단체와의 협력을 강화해 이 가치를 인식하고 함께 지켜나갈 수 있는 정책을 실행하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



