코로나19 시기 빼면 시진핑 집권 이후 최저

마싱루이 전 신장 당서기 또 불참

중국 전국인민대표대회(전인대)가 5일 열린 가운데 참석률이 코로나19 시기를 제외하면 2012년 시진핑 중국 국가주석 집권 이후 최저 수준으로 떨어졌다고 블룸버그 통신이 보도했다. 최근 고강도 반부패 사정 작업이 진행되는 가운데 명목상 최고 권력기관인 전인대에도 그 여파가 미치고 있다는 분석이 나온다.

블룸버그는 자오러지 전인대 상무위원장을 인용해 이날 베이징 인민대회당에서 열린 개막식에 2765명의 대표단이 참석했다고 밝혔다. 전체 인원의 약 4%에 해당하는 113명이 불참한 것이다.

5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 전국인민대표대회(전인대) 개막식. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이는 코로나19 방역 조치로 161명이 개회식에 불참했던 2022년을 제외하면 시 주석 재임 동안 가장 많은 불참자 수다. 이미 공식적으로 축출된 인원은 포함되지 않았다.

블룸버그는 대표단이 질병 등 다양한 이유로 불참할 수 있지만, 고강도 부패 척결이 진행되는 상황에서 불참률이 급증하며 일부 대표들이 조사를 받고 있다는 의혹이 제기되고 있다고 전했다. 알려진 것보다 더 큰 규모로 숙청이 진행되고 있다는 의미다. 자오 위원장은 113명이 불참한 이유를 구체적으로 밝히지 않았다.

전인대 주석단 인원도 줄어들었다. 관영 신화통신 등에 따르면 이날 오전 열린 제14기 전인대 4차 회의 개막식 주석단은 167명으로 구성됐다. 지난해 176명보다 9명 줄었다. 올해 새로 임명된 지방 지도부 5명이 추가됐지만, 지난해 주석단에 참석했던 14명이 제외된 영향이다. 이 중 6명은 이미 공식적으로 낙마가 발표됐다. 장유샤 전 중앙군사위원회 부주석과 류전리 전 중앙군사위원(연합참모부 참모장), 네이멍구자치구의 쑨사오청 전 당서기와 왕리샤 전 주석, 란톈리 전 광시좡족자치구 주석, 허웨이둥 전 당 중앙군사위 부주석 등이다.

한편 최근 공식 석상에 모습을 드러내지 않는 마싱루이 중국공산당 중앙정치국원은 전날 중국정치협상회의(정협) 개막식과 이날 전인대 개막식에 불참했다. 올해 주석단에도 포함되지 않았다.

마싱루이는 지난해 7월 신장위구르자치구 당 서기직에서 낙마한 후 같은 해 9월 열병식에는 참석했다. 그러나 10월 당 중앙정치국 집단학습과 12월 중앙경제공작회의에 불참해 당 기율위 조사를 받고 있다는 추측이 나온 바 있다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



