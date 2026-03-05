보람컨벤션, '제5회 웨딩초대전' 개최
연 2회 진행 프리미엄 박람회
보람컨벤션은 2월 28일부터 3월 1일까지 양일간 '제5회 보람웨딩초대전'을 진행했다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 울산 및 인근 지역 예비부부 약 150쌍이 방문했다. 올해로 5회째를 맞이한 보람웨딩초대전은 매년 상·하반기 두 차례 진행되는 프리미엄 웨딩 박람회다.
제5회 보람웨딩초대전에서 예비부부들이 웨딩 파트너사 관계자의 설명을 듣고 있다. 보람그룹
행사장에는 에스, 이즈오, 원규, 고, 블랑드윈느, 비비엔다, 어반, 벨르 등 국내 유명 웨딩스튜디오를 포함해 커스텀플로우, 더고백 등 스냅 업체가 참여해 상담을 진행했다. 티오박스 포토부스와 로미엘 예물 등 웨딩 전반을 아우르는 파트너사들이 함께하며 예비부부들의 선택 폭을 넓혔다.
방문객들은 웨딩홀 투어는 물론 스튜디오, 드레스, 메이크업 등 웨딩 필수 품목을 행사 한정 특별 할인가와 계약 특전을 받았다.
보람컨벤션 관계자는 "예비부부들의 효율적인 결혼 준비를 돕기 위해 실질적 혜택 마련에 집중했다"며 "앞으로도 차별화된 서비스와 특전으로 고객만족도를 극대화할 것"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
