마을 어르신 말에 이웃집 방문

병원 이송·생계지원까지 이어져

설 연휴 고향을 찾았다가 이웃집에서 쓰러져 있던 모녀를 발견해 병원으로 옮기고 생활 지원까지 이어간 한 부부의 선행이 뒤늦게 알려지며 훈훈함을 전하고 있다.

이종선 목포해경 예방지도계장과 아내 윤옥희 씨. 목포해경

5일 목포해양경찰서에 따르면 미담의 주인공은 목포해경 이종선(60) 예방지도계장과 목포중앙초등학교 조리공무원 윤옥희(59) 씨 부부다. 이들 부부는 지난 설 연휴 기간 고향인 전남 함평의 처가를 찾았다. 지난해 별세한 장모의 빈집을 정리하고 마을 어르신들에게 새해 인사를 드리기 위해서였다.

마을에서 인사를 나누던 이들은 평소 장모와 가깝게 지내던 이웃 모녀의 이야기를 들었다. 최근 들어 통 모습을 보이지 않는다는 말이었다. 어르신들의 이야기가 마음에 걸린 부부는 떡을 챙겨 들고 곧장 이웃집을 찾았다.

집 안에서는 난방이 꺼진 채 차가운 방바닥에 쓰러져 있던 40대 어머니와 9세 딸이 있었다. 당시 주거지는 실내외 온도 차이가 거의 느껴지지 않을 정도로 냉골 상태였으며 어린 딸 역시 제대로 끼니를 챙기지 못한 채 방치된 상황이었다. 집 안에는 식사를 준비한 흔적도 없었던 것으로 전해졌다.

위급한 상황임을 직감한 부부는 즉시 모녀를 인근 병원 응급실로 이송했다. 검사 결과 40대 엄마는 극심한 영양실조로 폐와 간, 위 등 주요 장기가 크게 손상된 상태였고 딸 역시 며칠째 제대로 끼니를 잇지 못했던 것으로 전해졌다.

부부는 모녀를 병원으로 옮긴 뒤에도 지원을 이어갔다. 사비로 병원 진료비와 주거지 난방용 기름값을 대납했고 굶주린 딸을 위해 인근 식당에서 떡국과 간식을 사다 전달하기도 했다.

또 관할 면사무소에 연락해 긴급 생계 지원이 이뤄질 수 있도록 요청하는 등 후속 지원까지 챙긴 것으로 알려졌다.

이종선 예방지도계장은 "이웃으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 "복지 사각지대 해소는 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 문제로 더 이상 이런 사례가 반복되지 않도록 모두의 관심과 노력이 필요하다"고 말했다.

