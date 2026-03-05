"선태님 밥 한번 하자"…충주맨 영상에 기업들 우르르, 이효리급 광고 러브콜

'충주맨' 출신 김선태씨 유튜브 100만 육박

첫 영상 조회수 560만회 돌파

"함께 하자" 광고 러브콜 이어져

충북 충주시 공식 유튜브 채널을 운영해 온 '충주맨' 김선태씨의 개인 유튜브 채널이 개설 이틀 만에 구독자 100만명에 육박한 가운데 기업들의 광고 러브콜이 쏟아지고 있다.

5일 오후 1시 기준 김씨의 유튜브 채널 구독자는 96만명을 넘어섰다. 채널 개설 후 불과 이틀 만이다. 전날 올라온 영상은 이미 조회수 560만회를 돌파했다. 영상 댓글도 3만7000개 이상 달리며 폭발적인 반응을 보이고 있다.

"광고 섭외 0순위" 기업들 광고 요청 쇄도

특히 영상 댓글창에는 민간 기업과 공기업들의 광고 요청이 이어지며 화제가 되고 있다. 오뚜기는 "선태님, 유튜브도 식후경이다. 오뚜기랑 밥 한 끼 하자. 3분이면 된다"고 남겼고, 유튜브코리아는 "어서 와, 유튜브는 처음…이 아니시죠?"라고 댓글을 달았다.

화장품 브랜드 VT코스메틱은 "현재 광고 섭외 0순위 선태님에게 0단계 스킨케어 리들샷을"이라고 적었고, 한국관광공사는 "한국관광공사에서 나왔습니다. 공노비랑 충주여행"이라는 댓글을 남겼다. 키움증권은 "코스피 올려놓고 오느라 늦었다. 설명할 시간이 없다. 함께 벌자"고 했다.

이 밖에도 CJ제일제당, 11번가 등 여러 기업 계정이 댓글에 등장했다. 이에 누리꾼들은 "댓글이 광고주 박람회장 같다", "이게 바로 '회사 때려치우고 유튜브 할까'의 성공 사례" 등의 반응을 보였다.

김선태씨 유튜브에 달린 댓글들. 유튜브 원본보기 아이콘

광고주들의 러브콜이 이어지는 모습은 2023년 가수 이효리의 광고 복귀 당시 상황을 연상케 한다. 당시 이효리는 11년 만에 상업광고 중단 선언을 번복, 복귀를 선언했다. 이효리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "광고 다시 하고 싶습니다"는 내용의 글을 올렸는데 각종 브랜드 SNS 담당자들은 앞다퉈 러브콜을 보냈다. 이후 이효리는 6개 브랜드 광고 모델로 기용돼 약 5개월 만에 최소 42억원을 벌어들였을 것이라는 업계 관측이 나오기도 했다.

'B급 감성' 앞세워 인기…김선태 "40세 전에 역량 펼치고 싶다"

김씨는 2016년 9급 공무원으로 임용된 뒤 2019년부터 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 이름을 알렸다. 최신 인터넷 밈(meme·인터넷 유행 콘텐츠)을 활용한 이른바 'B급 감성' 콘텐츠로 인기를 끌었다. 이후 김씨의 성공 사례를 벤치마킹하는 사례가 이어지면서 공공기관 홍보 방식에도 변화를 이끌었다는 평가를 받는다.

하지만 김씨는 충주시 유튜브 채널 구독자 100만명을 앞두고 돌연 퇴사했다. 갑작스러운 퇴사 이후 청와대행 등이 거론되기도 했으나 김씨는 개인 유튜브 채널 개설을 택했다. 김씨는 영상을 통해 "원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비쳤는데 그런 건 전혀 아니다"며 "제가 이제 나이가 40인데 더 나이를 먹기 전에 역량을 펼쳐보고 싶었다"고 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



