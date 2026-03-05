IBK기업은행, 생성형 AI·생산적 금융 전문인력 채용 실시

IBK기업은행은 전문 역량을 갖춘 인재 확보를 위해 '2026년 상반기 정규직 수시채용'을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 채용은 ▲생성형 AI 모델링·기술연구 ▲플랫폼 엔지니어 ▲생산적 금융 투·융자 ▲해외펀드 수탁 등 4개 분야에서 총 5명을 선발할 예정이다. 지원 자격은 채용 분야별 관련 전공 학위 소지자 또는 유관 업무 경력 보유자 등이다.

지원서는 3월 4일부터 19일까지 채용 홈페이지를 통해 접수한다. 이후 서류심사와 실기시험, 면접시험을 거쳐 5월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다. 기업은행은 관련 규정에 따라 석·박사 학위와 업무 경력 등을 인정해 과장급 채용도 적극 검토할 계획이다.

기업은행 관계자는 "생산적 금융을 통한 중소기업 성장 지원 등 정책금융기관 역할 강화를 위해 관련 분야 인재 채용을 지속할 계획"이라고 말했다. 한편 기업은행은 현재 160명 규모의 신입 행원 공개채용을 진행 중이며, 오는 4월 말에는 청년인턴 채용도 실시할 예정이다. 청년인턴은 영업점 현장 업무 경험과 함께 'IBK창공' 혁신기업과의 협업 프로젝트 등에 참여하게 된다.

