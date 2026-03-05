한국투자증권, GWM 패밀리오피스 신규 고객 환영만찬

한국투자증권은 초고액 자산가 전담 조직인 GWM 패밀리오피스 신규 고객을 위한 환영 만찬을 개최했다고 5일 밝혔다. 패밀리오피스는 금융자산 100억 원 이상을 보유한 슈퍼 리치 고객을 위한 프리미엄 금융 서비스다.

전날 파크 하얏트 서울에서 열린 이번 행사는 올해 새롭게 선정된 패밀리오피스 고객 20여 명을 초청해 한국투자증권의 자산관리 철학을 공유하고 고객 간 네트워크를 형성하기 위해 마련됐다. GWM 패밀리오피스가 제공하는 차별화된 서비스 소개와 더불어, 법무법인 바른의 조웅규 변호사가 '글로벌 자산가들의 자산관리 및 승계 전략'을 주제로 특별 강연을 진행했다.

한국투자증권은 자사 패밀리오피스 서비스가 단순한 자산 증식을 넘어 가문의 가치를 높이기 위한 맞춤형 종합자산관리를 지향한다고 설명했다. 글로벌 투자, 세무, 부동산 등 분야별 전문가들로 구성된 전담팀과 제휴사들이 유기적으로 협력해 고객에게 맞는 최적의 솔루션을 제시하는 것이 특징이다. 프라이빗 콘퍼런스를 개최하고 예술, 와인, 골프 등 고객의 라이프스타일을 고려한 혜택 범위도 지속적으로 확대하고 있다.

김성환 사장은 "패밀리오피스 고객 가문의 영속성을 함께 고민하는 파트너로서 섬세하고 차별화된 자산관리를 통해 재무적 혜안을 제공하는 것은 물론, 가문의 가치를 높이고 안정적인 승계가 이뤄질 수 있도록 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



