경기도수자원본부는 해빙기 봄철을 맞아 겨울 동안 쌓인 쓰레기를 집중 수거하기 위해 5일 팔당호 수변구역 일원에서 환경정화 활동을 실시했다.

이번 활동에는 수자원본부 직원 등이 참여해 육상과 수상을 병행한 입체적 정화 활동을 펼쳤다.

정화 대상지는 ▲양평군 양서면 용담수변생태공원 ▲신원역 인근 자전거도로 ▲광주시 초월읍 무갑천 인근 도로변(지방도325호선) 등 총 3개 구간이다.

특히 용담수변생태공원 구간에서는 순찰선 등 3대를 투입해 수상 부유 쓰레기를 함께 수거하는 등 겨울 동안 수변구역에 쌓인 쓰레기 3톤을 수거하고 팔당상수원 수질보전의 중요성을 홍보했다.

경기도수자원본부가 5일 팔당호 수변구역에서 부유 쓰레기 등을 수거하고 있다. 경기도 제공

이번 대청소는 행정안전부 '우리동네 새단장' 캠페인과 연계해 상수원 관리의 상징적 공간인 팔당호를 새롭게 단장함으로써, 전국 단위 환경정비 분위기를 팔당호까지 확산한다는 의미를 담고 있다.

도 수자원본부는 깨끗하고 안전한 팔당상수원관리를 위해 24시간 감시용CCTV, 육·수상 순찰활동 등 다양한 감시 체계를 통해 팔당상수원보호구역 내에서 발생하는 수질오염사고 예방과 신속한 대응을 위해 노력하고 있다. 또 쓰레기 무단 투기 등 팔당상수원보호구역내 불법행위 차단과 상수원으로 바로 유입되는 15개 하천에 대한 정화활동을 지속 추진할 계획이다.

김근기 경기도 수질관리과장은 "이번 정화활동은 우리동네 새단장 정책과 연계해 팔당호를 새롭게 정비함으로써 상수원 보호에 대한 도의 의지를 보여주는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 정기적인 환경정화 활동과 수질 모니터링을 강화해 깨끗하고 안전한 물 환경을 유지해 나가겠다"고 말했다.

