올해 상반기 내항 1·8부두 재개발 승인과 연계

인천시가 올해 상반기를 목표로 계양테크노밸리(계양AX파크)의 산업단지 2단계 지정을 추진한다.

시는 지난 4일 '계양테크노밸리 투자유치 TF' 첫 회의 열고 이런 내용을 포함한 계양테크노밸리 투자여견 개선을 위한 다양한 방안을 논의했다고 5일 밝혔다. 신재경 인천시 글로벌도시정무부시장 주재로 열린 회의에는 시와 한국토지주택공사(LH), 인천도시공사(iH) 관계자들이 참석했다.

이날 회의에선 가장 시급한 현안으로 계양테크노밸리의 산업단지 2단계 지정이 논의됐다. 시는 올해 상반기 인천 내항 1·8부두 재개발 사업의 승인 시점과 연계해 2단계(41만20㎡) 지정 추진을 본격화해 인공지능(AI) 기반의 첨단산단으로 도약할 토대를 구축할 방침이다.

도시첨단산업단지인 계양AX파크는 1단계 35만㎡, 2단계 41만㎡를 합쳐 총 75만㎡ 규모로 조성될 예정이며 현재 1단계 구역만 지정된 상태다. 시는 내항 1·8부두의 공업지역 물량을 모두 계양구에 재배치해 계양테크노밸리 산업단지 2단계 구역으로 지정할 계획이다.

수도권정비계획법에 따르면 수도권인 인천에서 공업지역을 새로 지정하려면 공업지역의 총면적을 증가시키지 않는 범위 내에서 기존의 다른 공업지역 면적을 재배치해야 한다. 기존에 항만시설로 활용된 내항 1·8부두는 재개발사업 대상지 전체 42만9000㎡ 가운데 대부분인 42만6000㎡가 공업지역이었다.

TF 회의에서는 계양AX파크 주변 교통망 확충도 논의됐다. 시는 계양테크노밸리 도시철도와 대장∼홍대선을 연결하는 광역철도 노선이 합리적으로 확정되도록 관계 부처와 협의를 이어갈 계획이다. 노선이 확정되면 서울 도심 및 주요 업무지구와의 접근성이 크게 개선돼 인력·투자 유치 경쟁력이 향상될 전망이다.

기업 투자여건 개선을 위한 제도적 지원 방안도 구체화했다. 시는 제한된 부지 내에 첨단 연구개발(R&D) 시설과 고밀도 지식산업센터를 확충할 수 있도록 용적률 완화 방안을 마련해 국토교통부와 협의해 나갈 계획이다. 아울러 조성원가 절감과 분양가 합리화 등 기업이 체감할 수 있는 지원책도 함께 검토하기로 했다.

신 부시장은 "이번 TF 첫 회의는 인천시와 LH, iH가 계양테크노밸리의 성공을 위해 원팀이 됐음을 확인한 자리였다"며 "앞으로 추진 상황을 점검하고 중앙부처 협의를 차질없이 진행해 계양테크노밸리를 수도권 서북부를 대표하는 자족형 산업도시로 발전시키겠다"고 말했다.

