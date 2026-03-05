이달부터 오는 6월까지 운영

전 세대 아우르는 맞춤 교육

광주 북구가 책 읽기 좋은 봄을 맞아 주민들의 독서 문화 향유 기회를 넓히고 일상 속 배움을 지원하기 위해 5개 구립도서관에서 다채로운 독서·문화 프로그램을 가동한다.

5일 북구에 따르면 이달부터 오는 6월까지 신용·일곡·양산·운암·중흥 등 5개 구립도서관에서 어린이부터 성인까지 전 세대를 아우르는 맞춤형 독서·문화 강좌가 본격적으로 열린다.

도서관별 특색에 맞춘 다양한 프로그램이 눈길을 끈다. 신용도서관은 초등학생을 대상으로 한 '인물로 만나는 한국사', '그림책과 함께하는 과학놀이'를 비롯해 성인들의 취미 생활을 돕는 '펜 드로잉 일러스트', '프랑스 자수' 등의 강좌를 운영한다. 일곡도서관은 세대별 영어 실력을 키울 수 있는 '영어그림책 펀펀앤톡톡!', '인생을 말하는 영어 회화' 등 총 3개의 강좌를 마련했다.

주민들의 인문학적 소양과 문화 감수성을 채워줄 깊이 있는 강의도 준비됐다. 양산도서관에서는 '교양으로 읽는 서양 중세와 르네상스'를, 운암도서관에서는 '단테 「신곡」, 지옥편 함께 읽기' 등 독서와 문화예술을 접목한 수준 높은 프로그램이 제공된다. 중흥도서관은 '알록달록 책놀이 북아트', '책이랑 보드게임으로 놀자', '오늘의 서가' 등 그림책을 적극적으로 활용한 연령별 맞춤형 프로그램을 통해 참여자들이 자연스럽게 책과 친해지는 기회를 선사한다.

준비된 모든 프로그램은 북구통합도서관 누리집을 통해 주민 누구나 손쉽게 신청할 수 있으며, 강좌별 세부 일정과 내용은 각 구립도서관으로 문의하면 안내받을 수 있다.

북구 관계자는 "이번 프로그램은 주민들이 자연스럽게 책을 접하고 일상에서 독서의 즐거움을 누릴 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 주민들의 다채로운 수요를 반영한 강좌를 지속해서 운영해 품격 있는 문화도시 북구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



