중앙토지수용위원회 재협의 위한 공공기여 확대 추진

울산시계~외동교차로 도로확장 연장 검토

노후폐건물 정비로 교통난 해소 및 생활환경 개선 기대

경주시는 경주~울산 간 상습 교통정체 해소와 주거 환경 개선을 위해 외동지구 도시개발사업의 공공기여 확대 방안을 추진한다.

외동지구 도시개발사업은 외동읍 모화리 일원에 주거단지를 조성하는 민간 사업이다.

경주~울산을 연결하는 국도 구간인 외동 모화삼거리 일대 도로 전경. 출퇴근 시간대 상습적인 교통 정체가 발생하는 구간이다.경주시 제공

앞서 경북도와 중앙토지수용위원회는 개발이익의 공적 환원 장치가 부족하다는 이유로 사업 추진에 부동의 의견을 낸 바 있다.



이에 시는 사업시행자인 ㈜부영주택과 협의하여 공공기여 범위를 대폭 넓히기로 했다.

주요 골자는 기존 울산시계~모화삼거리(1.6km)였던 도로 확장 구간을 외동교차로까지 총 2.6km로 연장하는 안이다.

이 구간은 출퇴근 시간대 정체가 극심한 곳으로, 확장이 완료되면 교통 흐름이 크게 개선될 전망이다.

또한 인근의 (구)태화방직 사택 등 노후 폐건물 정비도 병행하여 주변 환경을 정비할 계획이다.

시는 보완된 공공기여 방안으로 중앙토지수용위원회와 재협의를 진행하고, '제6차 국가·국지도 건설계획' 반영을 위한 행정력도 집중할 방침이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



