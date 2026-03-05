거래소 "상장법인 대상 밸류업 컨설팅 대폭 확대"

한국거래소는 올해 상장법인을 대상으로 밸류업 컨설팅을 대폭 확대한다고 5일 밝혔다.

거래소는 인적·물적 인프라가 부족한 중소 상장기업의 기업가치 제고 계획 수립 및 공시 지원을 위해 1대1 컨설팅 2024년부터 실시해왔다.

올해는 시행 3년 차를 맞이해 밸류업 컨설팅 대상 및 범위를 대폭 확대하고, 공시 계획이 있는 기업을 우선적으로 지원해 실질적인 공시 참여 활성화를 도모할 계획이라고 강조했다.

우선 기존 5000억원 미만 기업에서 자산총액 2조원 미만까지 컨설팅 대상 기업을 대폭 확대한다. 정부 정책에 따른 기업가치 제고 계획 공시 안착을 위해 고배당 기업과 기술특례 신규상장 기업을 우선 지원한다.

컨설팅 범위도 확대하는데 공시 연계 강화를 위해 재무지표 분석 중심의 1차 컨설팅에서 지원 범위를 확대해 기업이 직접 작성한 '기업가치 제고 계획' 초안을 검토해주는 2차 컨설팅을 도입한다.

상장기업이 실제 공시에 활용할 수 있도록 공시 초안에 대한 구조·표현·수준 등 적정성 검토 및 실행 과제의 일관성, 실현 가능성에 대한 객관적 피드백을 제공할 예정이다.

거래소는 공개입찰을 통해 이달 중 컨설팅 기관을 선정하고, 상장법인 대상 안내 및 신청을 거쳐 다음 달부터 컨설팅을 진행할 계획이라고 설명했다.

