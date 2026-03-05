정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

정읍시가 '제19회 정읍 구절초 꽃축제'의 성공적인 개최를 위해 다채로운 신규 프로그램 발굴과 바가지요금 근절 대책을 확정하며 본격적인 축제 준비에 돌입했다.

정읍시는 지난 4일 시청 구절초회의실에서 '2026년도 제2차 정읍시 구절초 축제 추진위원회'를 열고, 올해로 19회째를 맞는 축제의 기본 계획안과 행사 운영 전반에 대해 논의했다. 전국적인 명성을 자랑하는 구절초 꽃축제는 오는 10월 8일부터 18일까지 11일간 정읍 구절초 지방 정원 일원에서 펼쳐질 예정이다.

정읍시는 이번 축제에서 구절초의 품질 높은 경관을 제공하는 것은 물론, 이를 배경으로 편안하게 쉬며 즐길 수 있는 휴식 공간과 포토존을 대폭 강화할 방침이다. 특히 구절초 정원 외에도 물결, 들꽃, 참여, 솔숲 등 4개의 테마 정원이 가진 넓고 쾌적한 공간을 적극적으로 활용해 방문객들에게 한층 다채로운 볼거리와 체험 거리를 선사한다.

이날 위원회에서는 총 6개 분야 40여 개 프로그램의 운영 방안이 검토됐다. 중심에 자리한 잔디광장에서는 개방감을 살린 공연과 힐링 프로그램이 확대 운영된다. 무엇보다 올해는 구절초와 건강을 주제로 한 명사 토크콘서트를 비롯해 구절초 맛 체험, 유명 정원업체가 참여하는 정원 미니박람회, 반려 식물 이동 클리닉, 구절초 상담소 등 다채로운 신규 프로그램이 방문객의 발길을 사로잡을 예정이다.

Advertisement

또한 정읍시는 관광객들이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 먹거리 관리에 만전을 기한다. 오는 6월 음식·제품 품평회를 통해 우수 업체를 엄선하고, 사전에 가격협의회를 거쳐 축제장 내 바가지요금을 차단할 계획이다. 축제 기간에는 바가지요금 신고센터와 민관합동 판매장 평가단을 상시 운영해 최고의 맛과 합리적인 가격, 메뉴의 다양화를 동시에 꾀한다는 구상이다.

AD

이학수 정읍시장은 "구절초 지방 정원의 아름다운 자연경관과 다양한 체험, 믿을 수 있는 먹거리, 편리성과 안전성이 조화를 이룬 축제가 되도록 빈틈없이 챙겨나가겠다"며 "누구나 믿고 찾을 수 있는 전국 최고의 명품 가을 축제로 만들겠다"고 했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>