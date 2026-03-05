가평군, 2027년 농림축산식품사업 예산 119억원 확정
정책심의회 개최
29개 사업 심의
정부 예산 반영 총력
경기 가평군은 4일 군청 제2청사 통합교육장에서 '2026년 농어업·농어촌 및 식품산업 정책심의회'를 열고 2027년도 농림축산식품사업 예산 신청안을 심의·확정했다.
가평군이 지난 4일 군청 제2청사 통합교육장에서 '2026년 농어업·농어촌 및 식품산업 정책심의회'를 열고 있다. 가평군 제공
이날 심의회에서는 농림축산식품부 소관 사업을 대상으로 사업 필요성과 적정성, 기대효과 등을 중심으로 검토가 이뤄졌다. 심의 결과 총 29개 사업, 119억원 규모의 2027년도 예산 신청안이 의결됐다.
가평군 농어업·농어촌 및 식품산업 정책심의회는 서태원 군수를 위원장으로 농업 관련 기관·단체장과 농업인 단체장, 농업인 등 30명으로 구성돼 있다. 심의회는 농산, 원예·특작, 축산, 산림 등 4개 분과위원회로 운영되며 매년 분과위원회 심의를 거쳐 차년도 농림축산식품사업 예산 신청안을 마련하고 있다.
군은 이번 심의 결과를 바탕으로 중앙부처 심의와 정부 예산 편성 과정에 적극 대응해 국비 확보에 힘을 쏟을 계획이다.
서태원 군수는 "지역 농업 발전에 필요한 사업이 정부 예산에 반영될 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "농업인의 의견을 지속적으로 반영해 실효성 있는 사업을 추진하겠다"고 말했다.
가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
