김규환 "시기상 이치 안 맞아" 혐의 부인

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검경 합동수사본부가 5일 통일교의 정치인 금품 로비 의혹과 관련해 김규환 전 미래통합당 의원을 재소환했다. 지난달 25일에 이어 두 번째 소환이다.

김규환 전 의원, 검경 합동수사본부 출석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

합수본은 이날 오전 10시께부터 김 전 의원을 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.

김 전 의원은 2020년 21대 총선을 앞두고 경기 가평 천정궁을 찾아 한학자 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장이 '총선을 위해 잘 사용하라'며 건넨 상자에 든 현금 3000만원을 수수한 혐의를 받는다.

당시 통일교가 숙원 사업이었던 한일 해저터널과 관련한 로비 창구로 이용하기 위해 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속이었던 김 전 의원에게 금품을 건넨 것으로 합수본은 의심하고 있다.

김 전 의원은 혐의를 부인하는 입장이다. 그는 이날 서울 서초구에 마련된 서울고검 조사실에 출석하며 "2020년 3월 6일 컷오프 당하고 3월 24일에 불출마 선언했는데 4월에 '선거에 잘 쓰라'고 돈을 줬다는 게 이치에 맞지 않는다"며 "소명 잘 하고 나오겠다"고 밝혔다.

또 한일 해저터널에 대해서도 전혀 관계가 없는 일이라고 선을 그었다. 김 전 의원은 "한일 해저터널이라는 얘기를 들어본 적이 없고 전혀 이야기한 적도 없다"며 "우리나라는 해저터널을 해서는 안 된다고 생각하는 사람이 저"라고 말했다.

앞서 윤 전 본부장은 지난해 8월 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 2018~2020년 김 전 의원 등 정치인 5명에게 금품을 건넸다고 진술한 바 있다.

합수본은 이날 조사에서 선거 지원 명목으로 교단 측으로부터 금품을 받은 의혹을 다시 확인할 전망이다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



