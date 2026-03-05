신학기 급식수요·부활절 성수기 대비

정부가 고병원성 조류인플루엔자 확산에 따라 신학기 급식수요와 부활절 성수기에 대응하기 위해 계란을 추가 수입하기로 했다.

농림축산식품부는 고병원성 AI 확산 등으로 국내 계란 수급상황 악화가 예상돼 신선란 471만개를 추가 수입한다고 5일 밝혔다. 앞서 농식품부는 올해 1월 미국산 신선란 112만개를 수입해 대형마트 등에 공급한 바 있다.

농식품부 관계자는 "이번 겨울철 고병원성 AI 발생으로 인한 산란계 가축처분 수는 지난 3일 기준 누적 926만마리로, 과거 3월에도 발생한 적이 있고 철새가 본격 북상하는 시기인 점 등을 감안할 때 추가 발생 가능성이 있다"며 "현재 일평균 계란 생산량은 평년보다는 많은 수준이나 전년 동기보다는 5.8% 감소할 것으로 전망된다"고 말했다.

이에 따라 농식품부는 한국농수산식품유통공사를 통해 3월 336만개, 4월 135만개 총 신선란 약 471만개를 수입할 계획이다. 이번 계란 수입은 고병원성 조류인플루엔자 확산으로 살처분 증가에 따른 수급 안정을 위한 선제적인 조치로, 신학기 급식수요와 부활절 성수기에 국내 부족 물량의 일부를 시장에 공급하기 위해 추진된다.

수입된 신선란은 대형마트 및 중소유통업체 등에 의향조사를 통해 공급할 예정이다. 농식품부는 향후 수급 상황에 따라 추가 수입을 검토할 계획이다.

