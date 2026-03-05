데무, 2026 F/W 파리 컬렉션 성황리 마무리

‘커넥티드(CONNECTED)’ 테마로 경계 허문 실루엣 선보여

K-미니멀 아방가르드를 대표하는 '데무(DEMOO)'가 지난 3월 3일, 프랑스 파리 'GALERIE ELLI(10 rue de Turenne, 75004 Paris)'에서 2026 가을·겨울 컬렉션을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 쇼는 공동 크리에이티브 디렉터 최윤모(Mo Choi) 대표가 합류하여 진행된 파리 컬렉션이다.

'커넥티드(CONNECTED)'를 테마로 한 이번 컬렉션은 남성과 여성, 서로 다른 세대, 그리고 브랜드 아카이브와 현대적인 트렌드를 하나의 흐름으로 연결하며 데무가 추구하는 새로운 시대의 미학을 제시했다고 밝혔다.

또한, 이번 쇼는 첼리스트 리사 스트라우스(LISA STRAUSS)와의 협업으로 더욱 깊이를 더했다는 설명이다.

리사 스트라우스는 프랑스 유력 일간지 '르몽드(Le Monde)'가 선정한 '2026년 유망 인재(Promising Talents of 2026)'에 이름을 올린 바 있다. 라이브 첼로 퍼포먼스는 '커넥티드(CONNECTED)'의 메시지를 음악적으로 구현하며 쇼의 몰입도를 극대화했다.

컬렉션 전반에는 '경계의 해체'라는 메시지가 깊이 반영됐다. 무채색 중심의 절제된 컬러 팔레트와 함께 스포티브한 파카부터 구조적인 테일러드 코트까지 다양한 아이템이 유기적으로 어우러지며, 젠더와 세대의 경계를 허무는 새로운 실루엣을 제안했다. 대비되는 요소들은 하나의 흐름 속에서 자연스럽게 연결되며 데무 특유의 미니멀한 정체성을 한층 진화된 형태로 완성했다.

또한, 최윤모 대표와 박춘무 디자이너가 공동 크리에이티브 디렉터로서 총괄한 이번 쇼에서 남성복 라인을 첫 제작 및 공개했다고 밝혔다.

박춘무 디자이너는 "파리에서의 이번 쇼를 발판 삼아 K-패션의 독창적인 미학을 세계 시장에 더욱 깊이 각인시키고, 글로벌 브랜드로서의 영향력을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

