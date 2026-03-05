에넥스, '봄맞이 새단장' 대규모 기획전…가구 13% 할인

수납가구 할인·리빙용품 사은품 증정

리모델링 패키지 할인 혜택도

에넥스는 본격적인 봄 이사·웨딩 시즌을 맞아 에넥스몰에서 공간별 맞춤 제안과 풍성한 혜택을 담은 3월 대규모 기획전을 진행한다고 5일 밝혔다.

에넥스몰은 5일부터 31일까지 '봄처럼 가볍게, 공간 새단장' 프로모션을 진행한다. 붙박이장, 장롱 등 정리·수납 가구 구매 13% 할인 쿠폰과 함께 압축 파우치를 증정한다. 뉴트럴 톤의 패브릭 소파와 침대 등에도 13% 할인 혜택이 적용된다. 다이닝 의자, 스툴 등 소가구류는 10% 할인가에 만나볼 수 있다.

인생의 새로운 시작을 앞둔 예비부부를 위한 이벤트는 오는 16일부터 4월 30일까지 이어진다. 신혼 고객에게는 전용 축하 증서와 함께 한정판 엽서, 스타벅스 기프트카드를 제공한다. 특히 '마이 웨딩 위시리스트 SNS 공유 챌린지'를 통해 원하는 가구 3종 이상을 캡처해 공유하면 참여자 전원에게 1만 원 시크릿 쿠폰, 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘을 추가 증정한다.

시즌 맞춤형 이벤트도 진행된다. 5일부터 이달 말까지 진행되는 '신학기·개강 시즌' 기획전에서는 메쉬, 좌식, 요추 의자 등 기능성 의자를 선착순 100명 한정 15% 할인된 가격에 무료 배송 혜택과 함께 선보인다.

오는 23일 '강아지의 날'을 기념해 10일부터 4월 5일까지 '우리집 댕냥이 봄맞이 프로젝트'를 실시, 반려동물 가구를 50% 이상 할인 가격에 판매하고 전용 사은품을 증정한다.

에넥스는 전국 오프라인 매장에서 오는 31일까지 '공간별 맞춤 패키지 프로모션'을 진행한다. 에넥스는 주방, 거실, 현관, 욕실 등 집안 곳곳의 리모델링을 고민하는 고객들을 위해 공간에 최적화된 5가지 패키지를 구성하고 파격적인 혜택을 제공한다.

주방 패키지는 주방 가구와 함께 붙박이장, 창호, 바닥재 중 하나를 선택해 1000만 원 이상 구매 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 현관 패키지는 중문 구매 시 현관장과 조명을 10% 할인가에 제공한다. 거실 패키지는 창호, 바닥재, 벽지, 거실 풀 조명을 세트로 구매 시 거실 실링팬을 무상 증정한다.

패키지 프로모션과 함께 오프라인 구매 인증 이벤트도 진행된다. 31일까지 매장에서 제품을 계약하거나 구매한 후 SNS를 통해 인증을 완료한 고객 전원에게는 '스타벅스 상품권 2만원권'을 증정한다.

에넥스 관계자는 "3월은 새로운 시작과 변화를 준비하는 고객이 많은 만큼, 수납 솔루션부터 신혼 가구, 펫 테리어까지 세분된 취향을 만족시키고자 이번 기획전을 마련했다"며 "에넥스만의 전문성이 담긴 가구들로 올봄 집안 분위기를 더욱 활기차고 감각적으로 연출해 보시길 바란다"고 말했다.

