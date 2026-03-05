아이스크림미디어, 'AI 디지털 교육자료' 앤어워드 골드 수상
수업 전·중·후 연결 구조 구현
아이스크림미디어는 '인공지능(AI) 디지털 교육자료'로 2025 앤어워드 디지털 서비스 부문 교육 분야에서 골드를 받았다고 5일 밝혔다.
올해로 19회를 맞이한 앤어워드는 한국디지털기업협회가 주관하고 과학기술정보통신부가 공식 후원하는 국내 최대 규모의 디지털 산업 분야 시상식이다.
이번에 수상한 'AI 디지털 교육자료'는 교사·학생 모드를 중심으로 수업 전·중·후를 유기적으로 연결하는 구조를 구현했다. ▲디지털 수업 환경에서 교사가 겪는 수업자료 준비 부담 ▲수업 중 질문하지 못하는 학생의 학습 공백 ▲수업 후 개별 학습 및 정서 케어의 단절 문제를 핵심 과제로 설정해 UX 설계에 반영한 점이 높은 평가를 받았다.
아이스크림미디어 관계자는 "앞으로도 수업과 학생을 중심에 둔 UI·UX 개선을 이어가겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
