임성재가 투어에 복귀한 소감을 밝혔다. "늦었지만, 최대한 많은 포인트를 쌓아 8년 연속 투어 챔피언십에 출전하겠다"는 각오다.

5일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도 베이힐 골프 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 공식 연습을 마친 뒤 국내 취재진과 화상 인터뷰를 통해 시즌 목표를 전했다.

"오랜만에 PGA 투어 대회에 출전하게 돼 기대되고 설렌다"는 임성재는 "지난주부터 본격적인 샷 연습을 했는데, 약간 뻐근한 느낌이 들지만, 경기를 포기할 정도는 아니다"라고 현재 몸 상태를 설명했다. 이어 "다른 선수들보다 약 두 달 정도 실전 대회에 출전하지 못해 포인트를 쌓지 못했지만, 4차례 메이저 대회 등 큰 대회가 많이 남았다"며 "무리하게 일정을 소화하기보다 규모 있는 대회 위주로 출전해 컨디션을 끌어올리고 차분하게 포인트를 쌓겠다"고 말했다

임성재는 1월 초 시즌을 준비하다가 오른쪽 손목을 다쳐 훈련을 중단했다. 통증 여파로 특급대회인 AT&T 페블비치 프로암과 제네시스 인비테이셔널을 포함해 2026시즌 초반 7개 대회에 결장했다. 그 사이 세계랭킹은 급추락했다. 지난해 한때 최고 17위까지 올랐던 세계랭킹은 3월 첫째 주 72위로 밀렸다.

조급하게 생각하지는 않고 있다. 부상으로 쉰 두 달을 오히려 재충전의 시간으로 삼았다. 임성재는 "손목을 다쳤을 때는 마음이 좋지 않았고 스트레스도 컸다"면서도 "아무것도 하지 않고 국내에서 휴식하니 오히려 힐링이 됐다"고 돌아봤다. 그는 "선수 생활을 한 뒤 이렇게 오랫동안 쉰 건 처음"이라며 "한 달 반 정도는 골프채를 잡지도 않았고, 훈련을 재개한 뒤엔 예전 감각을 되찾는 데 집중했다"고 덧붙였다.

올 시즌 목표는 명확하다. 꾸준히 상위권 성적을 내 8년 연속 최종전인 투어 챔피언십에 출전하는 것이다. 임성재는 "PGA 데뷔 후 우승은 두 번밖에 못 했지만, 꾸준히 상위권에 오르내렸다"며 "앞으로도 우승에만 매몰되기보다는 지속해 좋은 성적을 내는 선수가 되고 싶다"고 말했다. 또 "우승을 많이 해도 기복이 크면 선수들 사이에서 인정 못 받는다"며 "지금까지 해 온 것처럼 꾸준히 톱 10에 들다 보면 투어 챔피언십 출전권을 획득하면서 세계랭킹도 자연스럽게 회복될 것"이라고 기대했다.

