바이오시밀러 성장에…작년 의약품 수출 사상 첫 100억달러 돌파

보건산업진흥원, 바이오헬스 수출 279억달러 '역대 최고'

'K-뷰티' 최대시장 중국서 미국으로

글로벌 경기의 불확실성 속에서도 우리나라 바이오헬스산업이 역대 최대 수출 실적을 갈아치우며 국가 핵심 전략산업으로서의 위상을 공고히 했다. 의약품 수출이 사상 처음으로 100억달러를 넘어서고, 화장품 시장의 중심축이 중국에서 미국으로 이동하는 등 산업 구조의 질적 변화도 뚜렷하게 나타났다.

한국보건산업진흥원은 2025년 바이오헬스산업(의약품·의료기기·화장품) 수출 실적을 분석한 결과, 전년 대비 10.3% 증가한 278억7000만달러를 기록하며 역대 최고치를 경신했다고 5일 밝혔다.

지난해 의약품 수출은 전년보다 12.3% 증가한 104억1000만달러를 기록했다. 단일 품목으로 수출 100억달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 특히 전체 의약품 수출의 62.6%를 차지하는 바이오의약품은 바이오시밀러의 글로벌 수요 확대와 국내 기업들의 위탁개발생산(CDMO) 수주 증가에 힘입어 전년 대비 18.2% 급성장했다.

국가별로는 미국이 1위 자리를 지킨 가운데 유럽 시장의 약진이 두드러졌다. 특히 스위스로의 수출은 전년 대비 153.2% 폭증하며 수출국 순위가 5위에서 2위로 급상승했다.

화장품 수출은 전년 대비 12.2% 성장한 114억2000만달러로 의약품과 함께 역대 최고 실적을 이끌었다. 수년간 부동의 1위였던 중국 수출 비중이 17.7%까지 하락한 반면, 미국 비중은 19.1%로 상승하며 미국이 한국 화장품의 최대 수출국으로 등극했다.

한류 열풍을 탄 'K-뷰티'의 인지도가 북미와 유럽은 물론 동남아, 중동 등 신흥시장까지 고르게 확산하면서 '상위 5개국 외' 지역의 수출 비중이 43.4%까지 늘어나는 등 시장다변화 전략이 성공을 거뒀다는 평가다.

의료기기 수출은 60억4000만달러를 기록하며 전년 대비 3.9% 성장했다. 코로나19 이후 하락세를 보이던 체외진단기기 수출이 흑자로 돌아서며 회복세에 접어들었고, 초음파 영상진단기(8억9000만달러)와 전기식 의료기기 등이 꾸준한 성장세를 보였다. 특히 아랍에미리트(UAE)와 태국 등에서 일반 의료기기 수요가 급증하며 신규 시장 확보도 활기를 띠었다.

이병관 보건산업진흥원 바이오헬스혁신기획단장은 "지난해 의약품 수출이 처음으로 100억달러를 돌파하는 등 바이오헬스산업 수출이 역대 최대 실적을 달성했다"며 "다만 글로벌 통상 환경의 변화가 변수로 작용할 수 있는 만큼 지속적인 모니터링과 정부 차원의 전략적 지원이 절실한 시점"이라고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



