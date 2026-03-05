박수관 조직위원장, 섬박람회 주행사장 현장 점검
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
돌산 진모지구 주행사장, 시설조성·교통대책 준비 철저
2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 4일 돌산 진모지구 주행사장 현장점검을 실시했다고 밝혔다.
이번 현장점검은 박수관 조직위원장(㈜YC-TEC회장)을 비롯해 박명성 총감독이 참석했으며 주행사장의 시설 공사 추진 현황을 점검하고 성공적인 섬박람회 개최를 위한 준비 전반을 살폈다.
2026여수세계섬박람회 박수관 조직위원장(㈜YC-TEC회장)이 지난 4일 돌산 진모지구 주행사장 현장을 방문해 준비상황을 점검했다. 여수세계섬박람회 조직위 제공
AD
이날 현장에서는 주행사장 부지 조성 현황, 전시시설 배치 및 시공 상황, 관람객 동선 및 안전관리, 교통 및 주차 대책 등 전체적인 사항을 점검했다.
박수관 조직위원장은 "2026여수세계섬박람회가 6개월 앞으로 다가왔다"며 "행사장 시설조성부터 교통대책까지 전 분야에 대해 체계적으로 준비해서 성공적인 섬박람회가 되도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스삼전·하닉에 결혼자금 3억 몰빵한 공무원…"살아...
AD
한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구와 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 열린다.
Advertisement
호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
by Dable
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
by Dable
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement