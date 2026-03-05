돌산 진모지구 주행사장, 시설조성·교통대책 준비 철저

2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 4일 돌산 진모지구 주행사장 현장점검을 실시했다고 밝혔다.

이번 현장점검은 박수관 조직위원장(㈜YC-TEC회장)을 비롯해 박명성 총감독이 참석했으며 주행사장의 시설 공사 추진 현황을 점검하고 성공적인 섬박람회 개최를 위한 준비 전반을 살폈다.

2026여수세계섬박람회 박수관 조직위원장(㈜YC-TEC회장)이 지난 4일 돌산 진모지구 주행사장 현장을 방문해 준비상황을 점검했다. 여수세계섬박람회 조직위 제공

이날 현장에서는 주행사장 부지 조성 현황, 전시시설 배치 및 시공 상황, 관람객 동선 및 안전관리, 교통 및 주차 대책 등 전체적인 사항을 점검했다.

박수관 조직위원장은 "2026여수세계섬박람회가 6개월 앞으로 다가왔다"며 "행사장 시설조성부터 교통대책까지 전 분야에 대해 체계적으로 준비해서 성공적인 섬박람회가 되도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구와 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 열린다.

