무의식적 수면 자세, 성격과 심리 드러낸다

방어 기제부터 사교성까지…잠버릇이 말하는 내면

무릎을 끌어안고 자는 사람, 엎드려 자는 사람, 등을 대고 반듯하게 자는 사람. 잠을 잘 때 무심코 취하는 수면 자세가 개인의 성격이나 심리 상태와 일정 부분 연관될 수 있다는 분석이 나왔다. 전문가들은 수면 자세가 건강뿐 아니라 사람의 성향을 엿볼 수 있는 단서가 될 수 있다고 설명한다.

3일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 성인의 대표적인 수면 자세는 옆으로 눕기, 등을 대고 눕기, 엎드려 자기 등 크게 세 가지로 나뉜다. 이 가운데 옆으로 눕는 자세가 가장 흔하며 등을 대고 자거나 엎드려 자는 경우는 상대적으로 적은 것으로 나타났다.

전문가들은 수면 자세가 호흡, 척추 정렬, 코골이 등 건강에 영향을 줄 뿐 아니라 개인의 심리적 특성과도 일정 부분 관련이 있을 수 있다고 설명한다.

웅크리거나 엎드린 자세, '방어'와 '안정'의 심리

먼저 '태아 자세(Fetal position)'는 무릎을 가슴 쪽으로 끌어안고 등을 둥글게 말고 자는 자세다. 미국 캘리포니아 행동건강센터 공동 설립자인 멜리사 레제르는 태아 자세를 선호하는 사람들은 안정감이나 위안을 필요로 하는 경향이 있을 수 있다고 설명했다. 몸을 단단히 웅크리는 형태가 심리적으로 안전한 상태를 찾으려는 행동으로 해석될 수 있다는 것이다.

엎드려 자는 자세는 방어적인 성향이나 비판에 대한 민감성과 연관될 수 있다는 분석이 나온다. 연구자들은 이 자세를 선호하는 사람들이 삶에서 통제력이 부족하다고 느끼거나 압도감을 경험하는 경향이 있을 수 있다고 설명한다. 다만 건강 측면에서는 목과 척추에 부담을 줄 수 있어 장기적으로는 권장되지 않는 자세로 꼽힌다.

개방적 성향과 신뢰, 수면 자세에 담긴 사회성

가장 흔한 수면 자세인 옆으로 눕는 자세는 편안하고 개방적인 성향과 연관되는 것으로 알려졌다. 전문가들은 이 자세를 선호하는 사람들이 사교적이고 타인과 쉽게 어울리는 성향을 보일 수 있다고 설명한다. 동시에 외부 스트레스로부터 자신을 보호하려는 심리도 반영될 수 있다고 덧붙였다.

옆으로 자는 자세는 팔을 앞으로 뻗는 '열망형(yearning)' 자세와 팔을 몸 옆에 붙이고 자는 '통나무형(log)' 자세로 나뉘는데 수면 과학자 크리스 이지코프스키는 열망형 자세는 개방적이면서도 다소 의심이 많은 성향이고 통나무형 자세는 사교적인 성향이라고 설명했다.

반면 등을 대고 자는 자세는 자신감 있고 개방적인 성향과 연관될 수 있다는 분석도 있다. 전문가들은 이 자세가 주변 환경에 대한 신뢰를 반영할 수 있으며 스트레스를 겉으로 드러내기보다는 내면에 쌓아두는 경향이 나타날 수도 있다고 설명했다.

