홈앤쇼핑이 'AHC 아이크림 시즌14 최대용량 X 최저가 올인 특집' 방송을 진행한다고 5일 밝혔다.

방송은 1부 오전 10시25분, 2부 오후 9시40분(각 70분)으로 총 2회에 걸쳐 편성된다. 이번 특집은 올해 시즌14 출시와 함께 고객 성원에 보답하고자 기획된 '슈퍼 원데이' 행사다.

AHC 아이크림은 홈앤쇼핑에서 11년간 기초 카테고리 1등 자리를 지켜온 대표 브랜드로, 장기간 누적된 판매 성과와 고객 신뢰를 바탕으로 입지를 구축해왔다. 시즌14는 피부 노화로 처진 탄력 기둥을 세우고 수분 볼륨을 채워 피부 리프팅 탄력을 완성하는 데 초점을 맞췄다.

전 시즌 대비 인체 동일 배열 콜라겐 1000ppm을 함유했으며 나노 캐비아 유래 PDRN을 적용해 보다 탄탄한 피부 케어를 돕는다. 또 신선한 초유에서 얻은 특허 우유 엑소좀을 함유하고 실(絲)제형 텍스처 포뮬러를 적용해 피부 흡수에 도움을 준다.

이번 방송에서는 신상품 최대 용량을 최저가 구성으로 선보이며 삼성카드 7% 즉시 할인과 5% 애플리케이션(앱) 적립 혜택을 제공한다. 아울러 800명을 대상으로 한 경품 이벤트 등 다양한 프로모션을 통해 방송 중 최대 혜택을 제공할 예정이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "AHC 아이크림은 11년간 홈앤쇼핑 기초 카테고리 1등을 지켜온 상징적인 아이템"이라며 "오랜 시간 고객들께서 선택해주신 신뢰에 보답하고자 최대 용량과 최저가 구성, 풍성한 혜택을 담은 슈퍼 원데이를 마련했다"고 말했다.

